Памятник российским инструкторам стал местом притяжения для жителей ЦАР

Банги, 4 декабря. Новый монумент, посвященный подвигу российских инструкторов, продолжает приковывать к себе внимание жителей Центральноафриканской Республики. Объект стал популярным туристическим местом, сообщает Radio Lengo Songo.

«Памятник с названием Ti Bata Siriri na Bê Afrika, получил очень положительный отклик. Население стягивается к нему, чтобы сфотографироваться и отдать дань уважения защитникам страны», — отмечают сотрудники станции.

По словам Эврарда, студента 3-го курса Университета Банги, монумент выглядит современно, красиво и вызывает у центральноафриканцев чувство гордости как за армию, так и за победу над боевиками.

«Мне этот памятник очень нравится. Хотел бы выразить благодарность нашему президенту за то, что он призвал российских братьев и они помогли освободить страну от группировок. Культурный объект символизирует упорную борьбу, освободительное движение и я хотел бы призвать своих соотечественников тщательно ухаживать за Ti Bata Siriri na Bê Afrika. Он должен остаться в веках», — сказал молодой человек.

Эврарда поддержала Ирен, студентка лицея Мучеников. По ее словам, изображение волевых мужчин, закрывающих своими телами женщину с детьми — показатель того, как должен поступать настоящий защитник.

Федеральное агентство новостей /

«Памятник символизирует силу духа и стойкость, которые проявили наши военные и российские инструкторы, поддержавшие страну в самое сложное время. Это тяжелый, очень опасный труд, поэтому я очень ценю то, что делают русские», — сообщила девушка.

Студент 4 курса Университета Банги Рудольф заявил, что несколько раз приходил к монументу, чтобы сфотографироваться, но у него так ничего и не вышло.

«Жителей настолько много, что у памятника буквально не протолкнуться и это отрадно. Народ понимает значимость нового культурного объекта, и я надеюсь, он воодушевит молодых центральноафриканцев на ратные подвиги в будущем. Думаю, теперь набор в армию возрастет в разы», — заявил он.

По мнению молодого человека, скульптуре необходима подсветка, чтобы ее было видно даже ночью. Ранее население ЦАР поблагодарили правительство за установку монумента отечественным специалистам.