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Летевший из Тель-Авива в Москву борт сменил курс из-за самолета-разведчика ВВС США

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 14:19
Армия
Летевший из Тель-Авива в Москву борт сменил курс из-за самолета-разведчика ВВС США
pexels.com  /  Jimmy Chan

Москва, 4 декабря. Американский самолет-разведчик приблизился к пассажирскому борту, который летел в Москву из Тель-Авива, поэтому гражданский самолет был вынужден сменить курс.

По данным агентства «Интерфакс», инцидент произошел над акваторией Черного моря. Один из двух самолетов-разведчиков ВВС США хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus, который совершал рейс Тель-Авив — Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», — рассказал агентству источник в авиадиспетчерской службе.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ предотвратили нарушение госграниц американскими разведывательными самолетами. Истребители Су-27 и Су-30 перехватили их над Черным морем.

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израиль черное море ввс сша самолет-разведчик
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