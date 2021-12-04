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Медведев заявил, что в России появятся 1300 школ в 2024 году

Общество
Медведев заявил, что в России появятся 1300 школ в 2024 году
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 4 декабря. Почти 1300 школ для более чем миллиона учащихся будут построены в России до конца 2024 года, заявил руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Суммарное финансирование масштабной программы по строительству новых школ составляет около 750 млрд рублей. В эту сумму входят как средства федерального бюджета, так и внебюджетные инвестиции.

Новые учебные заведения оснастят современным оборудованием для качественного образовательного процесса. Об этом глава фракции рассказал в рамках своего выступления на съезде ЕР, который проходит в московском «Экспоцентре».

Дмитрий Медведев ранее заявил, что «Единая Россия» не объявляла «локдаун» в своей деятельности. Партия работала для поддержки людей в период пандемии.

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Все новости / Общество / Медведев заявил, что в России появятся 1300 школ в 2024 году
россия медведев школы
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