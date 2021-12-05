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В Иерусалиме полиция застрелила палестинца, напавшего с ножом на прохожего
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В Иерусалиме полиция застрелила палестинца, напавшего с ножом на прохожего

Весь мир
В Иерусалиме полиция застрелила палестинца, напавшего с ножом на прохожего
Global Look Press  /  Muammar Awad / XinHua

Тель-Авив, 5 декабря. В Восточном Иерусалиме полицейские застрелили палестинца, который убил ножом израильтянина возле Дамасских ворот и затем попытался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший, 20-летний еврей, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. После происшествия в этом районе начались беспорядки, израильские военнослужащие были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся вокруг места преступления палестинцев. В Старый город Иерусалима стянуты подкрепления силовых структур.

Нападавший был позже идентифицирован как Мухаммад Шаухат Мухаммад Салима из города Салфит, ранее отбывавший тюремное заключение и, предположительно, состоявший в партии ФАТХ. После инцидента в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой израильские сотрудники служб безопасности открыли огонь по лежащему на тротуаре человеку в районе Дамасских ворот. Палестинские СМИ также сообщили, что нападавшего убили выстрелом в упор.

Представители ХАМАС и члены «Объединенного арабского списка» в парламенте Израиля осудили действия полиции, якобы убившей уже обезвреженного преступника. В свою очередь, представители еврейских партий в Кнессете поддержали сотрудников служб безопасности, мотивируя это тем, что даже лежавший на земле террорист мог, например, привести в действие взрывное устройство.

За истекший месяц в Старом городе Иерусалима произошло несколько похожих случаев. Так, 21 ноября один человек погиб и четверо пострадали от рук двоих палестинцев, первый из которых был вооружен огнестрельным оружием, второй — ножом. Стрелявший, член ХАМАС, убит полицейскими, его сообщник скрылся. За несколько дней до этого сотрудники сил безопасности застрелили еще одного палестинца в возрасте 16 лет, который нанес им ножевые ранения различной степени тяжести.

В настоящее время напряженная обстановка сохраняется и в городе Умм эль-Фахм на севере Израиля, где в последние месяцы ужесточились межклановые разборки. Несколько дней назад патрульные застрелили здесь автомобилиста, попытавшегося наехать на них. В его машине обнаружены оружие и боеприпасы. Нападавший был арабом, однако полиция считает мотивы преступления не националистическими, а сугубо преступными.

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