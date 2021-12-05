В Иерусалиме полиция застрелила палестинца, напавшего с ножом на прохожего

Тель-Авив, 5 декабря. В Восточном Иерусалиме полицейские застрелили палестинца, который убил ножом израильтянина возле Дамасских ворот и затем попытался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший, 20-летний еврей, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. После происшествия в этом районе начались беспорядки, израильские военнослужащие были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся вокруг места преступления палестинцев. В Старый город Иерусалима стянуты подкрепления силовых структур.

Israeli security forces shot dead a Palestinian man in annexed east Jerusalem on Saturday after he stabbed an Israeli civilian and tried to attack police, Israeli police and Palestinian medics saidhttps://t.co/zj7VwKeFWE — AFP News Agency (@AFP) December 4, 2021

Нападавший был позже идентифицирован как Мухаммад Шаухат Мухаммад Салима из города Салфит, ранее отбывавший тюремное заключение и, предположительно, состоявший в партии ФАТХ. После инцидента в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой израильские сотрудники служб безопасности открыли огонь по лежащему на тротуаре человеку в районе Дамасских ворот. Палестинские СМИ также сообщили, что нападавшего убили выстрелом в упор.

Представители ХАМАС и члены «Объединенного арабского списка» в парламенте Израиля осудили действия полиции, якобы убившей уже обезвреженного преступника. В свою очередь, представители еврейских партий в Кнессете поддержали сотрудников служб безопасности, мотивируя это тем, что даже лежавший на земле террорист мог, например, привести в действие взрывное устройство.

За истекший месяц в Старом городе Иерусалима произошло несколько похожих случаев. Так, 21 ноября один человек погиб и четверо пострадали от рук двоих палестинцев, первый из которых был вооружен огнестрельным оружием, второй — ножом. Стрелявший, член ХАМАС, убит полицейскими, его сообщник скрылся. За несколько дней до этого сотрудники сил безопасности застрелили еще одного палестинца в возрасте 16 лет, который нанес им ножевые ранения различной степени тяжести.

Israeli police kill Palestinian, injure another in Umm al-Fahm https://t.co/hiQFzOQYEP — ᴢˡᵃᵛⁱᵃᵃ (@Zlaviaa) December 4, 2021

В настоящее время напряженная обстановка сохраняется и в городе Умм эль-Фахм на севере Израиля, где в последние месяцы ужесточились межклановые разборки. Несколько дней назад патрульные застрелили здесь автомобилиста, попытавшегося наехать на них. В его машине обнаружены оружие и боеприпасы. Нападавший был арабом, однако полиция считает мотивы преступления не националистическими, а сугубо преступными.