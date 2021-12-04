Генерал Бужинский предсказал первый невоенный шаг Москвы в ответ на атаку ВСУ в Донбассе

Донецк, 4 декабря. Масштабное наступление ВСУ в Донбассе тут же захлебнется из-за решительного политического шага Москвы.

Таким мнением с гостями студии политического ток-шоу «60 минут» поделился военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, предположив, что в случае атаки украинских войск в Донбассе Россия повторит некоторые шаги, опробованные ещё в 2008 году для подавления агрессии Грузии против Южной Осетии. Речь идет о признании ЛНР и ДНР и подписания соглашений о военной помощи. Этот политический шаг Москвы может покончить с конфликтом на юго-востоке Украины и остановить любое наступление ВСУ даже в экстренном формате.

Генерал добавил, что глава ДНР Денис Пушилин не зря на днях официально заявил о готовности попросить у России военной помощи в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны украинской армии. Бужинский подчеркнул, что подобная помощь уже должна оказываться полным ходом. И вопрос не в поставках оружия республикам Донбасса. России необходимо снабдить ЛНР и ДНР всеми современными средствами поражения — ПВО, РЭБ, зенитно-ракетными установками новейшего поколения.

dan-news.info / ДАН

Ведущий Евгений Попов поинтересовался, не превратиться ли такая помощь автоматически в признание Россией независимых республик Донбасса. Генерал ответил, что это давно пора сделать на высшем уровне. Этот политический шаг может быстро покончить с конфликтом. Украина будет вынуждена отвести войска от линии разграничения. Бужинский напомнил, что именно так Россия отреагировала на агрессию Тбилиси против Южной Осетии в 2008 году. В ЛДНР тем временем даже не нужно будет разворачивать своих баз и вводить миротворческий контингент. Достаточно будет признать республики и подписать договор о военной помощи. Скорее всего таким невоенным, но предельно эффективным шагом Россия и ответит на любую масштабную атаку ВСУ, которая тут же захлебнется, так как чиновники в Киеве потребуют срочно прекратить наступление в страхе перед последствиями в новых реалиях.

«Я вообще считаю, что самый быстрый способ прекратить войну в Донбассе — это признать республики. Пусть даже не полностью по абхазскому сценарию. Можно обойтись без размещения там военных баз. Достаточно будет просто признать и тут же заключить соглашение об оказании военной помощи в случае агрессии против ЛНР и ДНР. Если украинцы пойдут на провокацию или в полномасштабное наступление, я думаю, что таким будет первый невоенный, кстати, шаг Москвы. И после такого политического решения любая атака ВСУ просто захлебнется, так как в Киеве просчитают последствия и свернут наступательную операцию, на какой бы стадии она ни была», — выразил уверенность Евгений Бужинский.

Также генерал повторил, что американцы совершенно безосновательно поднимают такой шум о подготовке вторжения России на Украину из-за группировки российских войск у границ. Даже если принять во внимание данные американской разведки, которая якобы насчитала 100 тысяч российских военных, нужно понимать, что эти силы недостаточны для столь масштабной операции, как захват целой страны. Зато в качестве сил сдерживания эта группировка отрабатывает идеально. Если ВСУ сорвутся в атаку, российские военные этими силами могут быстро обратить агрессора в бегство, как только в оперативном режиме будут признаны республики и будет подписан вышеупомянутый договор.

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