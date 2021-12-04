Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв станет мамой в четвертый раз

Москва, 4 декабря. Британская актриса Джесси Кейв, более известная по роли Лаванды Браун, возлюбленной Рона Уизли и ненавистницы Гермионы Грейнджер в кинофильмах о Гарри Поттере, поделилась радостной новостью со своими подписчиками в соцсети Instagram.

Джесси объявила, что ждет своего четвертого ребенка. Она опубликовала несколько фотографий, на которых актриса обнимает свой округлившийся живот. Она отметила, что больше не может его скрывать.

«Я уже не могу скрывать этого нового малыша», — написала Кейв, сопроводив подпись смайликами с сердечками.

Prt Scr instagram.com / @jessiecave

Напомним, что 29-летняя актриса и ее супруг Элфи Браун занимаются воспитанием троих детей: четырехлетней дочери Марго, семилетнего сына Донни и 14-месячного малыша Абрахама.

Ранее Джесси Кейв призналась, что она стала жертвой травли из-за ее лишнего веса на съемках фильмов о юном волшебнике. По словам актрисы, после того как она набрала несколько килограммов, к ней изменилось отношение съемочной группы и других артистов. Она отметила также, что после завершения работы над проектом она не получила приглашений на съемку в других фильмах о Гарри Поттере.