Журналист Додолев назвал молодую вдову Градского «вещью в себе»

Москва, 4 декабря. Журналист Евгений Додолев высказался о вдове музыканта и поэта Александра Градского Марине Коташенко в документальном фильме памяти великого композитора, вышедшем на Первом канале.

В описании к фильму говорится, что Градский служил образцом профессионализма, а его уникальному голосу поклонялся и рукоплескал весь мир. По мнению журналиста Додолева, Коташенко и Градскому повезло, что они встретили друг друга.

«Марина — такая вещь в себе. Не очень разговорчивая. Я считаю, что им обоим повезло, что они встретили друг друга», — охарактеризовал журналист молодую вдову Градского.

В фильме также рассказана история знакомства пары. Коташенко приехала покорять Москву из Киева, она работала моделью. В день их знакомства она направлялась на очередную фотосессию, когда на улице ее встретил Градский и вернулся на своем авто, чтобы познакомиться. Музыкант подошел к девушке, поздоровался, сказав, что она ему очень понравилась и попросив позвонить ему. Коташенко позвонила композитору только через три недели.

Напомним, что Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября. Накануне его госпитализировали в одну из московских больниц с симптомами инсульта. По данным СМИ, причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга.

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище. Церемония прощания с великим артистом проходила в его театре «Градский Холл».