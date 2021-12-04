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Марокко и Израиль создали ассоциацию для развития сотрудничества

Весь мир
Марокко и Израиль создали ассоциацию для развития сотрудничества
wikipedia.org  /  Rigelus / CC BY-SA 4.0

Касабланка, 4 декабря. В североафриканском королевстве объявили о создании некоммерческой ассоциации гражданского общества «Группа дружбы Марокко-Израиль». Структура призвана укрепить и развивать связи между странами в нескольких областях.

Организация заявила о стремлении работать в рамках декларации, подписанной 22 декабря 2020 года США, Израилем и Марокко. Документ ознаменовал начало нормализации отношений Рабата и Тель-Авива.

«Декларация, в частности, подтверждает намерение двух стран установить братские и дипломатические отношения путем поощрения сотрудничества во многих областях», — говорится в сообщении ассоциации.

«Группа дружбы» представляет собой основу для диалога и обмена, направленную на развитие культурных, экономических и социальных отношений между двумя государствами и народами. В задачи структуры входит организация встреч, семинаров и конференций в Марокко и за рубежом с целью достижения партнерства в областях культуры, науки, образования, искусства и благотворительной деятельности.

Возглавил ассоциацию Габриэль Банон, бывший советник председателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата. На первом заседании избран административный совет.

На прошлой неделе Рабат и Тель-Авив заключили соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Это произошло в ходе исторического визита министра обороны Израиля Бени Ганца в североафриканское королевство.

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израиль марокко
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