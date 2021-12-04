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Психолог Стенли Корэн перечислил породы самых непослушных собак

Общество
Психолог Стенли Корэн перечислил породы самых непослушных собак
pixabay.com  /  Joe007

Ванкувер, 4 декабря. Несмотря на высокий интеллект, некоторые собаки выделяются чересчур своевольным поведением и плохо поддаются дрессировке, считает профессор психологии Стенли Корэн.

В своей книге «Интеллект собак» Корэн описал несколько пород, которые плохо запоминают команды. По его словам, сложно обучать хаски — умную, но очень своевольную собаку.

Бигль и бассет-хаунд также не являются примерами блестящего обучения. Псы этих пород хороши в охоте, но относительно остального они довольно пассивны.

Не любят длительных тренировок русская псовая борзая и афганская борзая. Эти породы не проявляют агрессивность и преданы хозяину, однако процесс обучения и воспитания часто проходит сложно, передает портал Kinpet.

Исследователи из Университета Хельсинки ранее выяснили, от чего зависит агрессия, которую проявляют собаки по отношению к людям и представителям своего вида. В основном такое поведение наблюдается у псов небольшого размера.

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собака порода обучаемость
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