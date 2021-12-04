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Посол России Кудашев назвал долгожданной предстоящую поездку Путина в Индию

Политика
Посол России Кудашев назвал долгожданной предстоящую поездку Путина в Индию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Нью-Дели, 4 декабря. Запланированный визит президента России Владимира Путина в Индию стал очень ожидаемым событием, уверен посол РФ в государстве Николай Кудашев.

Недавно пресс-служба Кремля анонсировала встречу Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер посетит государство 6 декабря, стороны обсудят развитие отношений и международные события.

«Визит действительно и необычный, и долгожданный, он знаменует, как мне представляется, возвращение наших контактов в привычное, очное русло, невзирая на сохраняющуюся ковидную опасность и тревожные сигналы, которые создаются вокруг нового штамма "Омикрон"», — подчеркнул Кудашев в беседе с журналистами.

Ранее Владимир Путин указал на влияние нового штамма на мировую экономику. По словам президента, возникновение еще одной разновидности поставило под угрозу развитие глобальных процессов.

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Все новости / Политика / Посол России Кудашев назвал долгожданной предстоящую поездку Путина в Индию
путин индия омикрон
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