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Путин отметил консолидирующую роль «Единой России» как парламентской партии

Политика
Путин отметил консолидирующую роль «Единой России» как парламентской партии
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 декабря. Партия «Единая Россия» консолидирует силы в парламенте вокруг общих целей и задач, заявил президент страны Владимир Путин.

Выступая на съезде политсилы, глава государства отметил консолидирующую роль «Единой России» как парламентской партии на всех уровнях.

«Вы способствуете объединению патриотически настроенных ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов. Это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами», — сказал Путин.

Президент добавил, что всегда рассчитывает на ЕР как на мощную и надежную политическую силу. Он также отметил профессионализм и энергию представителей партии для решения масштабных задач, стоящих в планах.

Ранее Путин заявил, что «Единая Россия» достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно одержала победу на осенних выборах. По его словам, «Единая Россия» доказала, что по праву является лидером и партией большинства.

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путин единая россия съезд партии
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