Журналист Смирнов опубликовал видео «микродраки» во время съемок Путина

Москва, 4 декабря. «Микродрака» журналистов во время съемок президента РФ Владимира Путина попала на видео.

Короткий ролик опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На кадрах видно, как один корреспондент, идущий с большим микрофоном, отодвигает другого журналиста, попавшегося ему под руку на пути.

«Обидеть фотохудожника может каждый: микродрака во время съемок Путина», — написал Смирнов.

Короткий ролик является анонсом программы «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет на канале «Россия-1». На кадрах видно, что президент Владимир Путин идет рядом с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась в телефонном формате. Лидеры обсудили ситуации в Сирии, Ливии и Украине.