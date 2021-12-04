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ООН предупредила о нужде Ливии во внешней продовольственной помощи

Весь мир
ООН предупредила о нужде Ливии во внешней продовольственной помощи
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Рим, 4 декабря. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) включила Ливию в число 44 стран, охваченных кризисом и нуждающихся во внешней помощи с питанием. Ожидается, что упомянутые в списке государства не найдут ресурсов для решения важнейших проблем отсутствия продуктовой безопасности.

В докладе «Перспективы урожая и продовольственная ситуация» специалисты проанализировали положение дел по географическим регионам, уделив особое внимание производству зерновых, рынку, уровню доходов и дефициту еды. Согласно отчету, обновляющемуся четыре раза в год, конфликты и засуха усугубили отсутствие продуктовой безопасности в нескольких частях мира, особенно в Восточной и Западной Африке.

Во внешней продовольственной помощи нуждаются Буркина-Фасо, Камерун, Конго, Гвинея, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Судан и десятки других стран, в том числе из Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Касательно ситуации в Триполи, обзор гуманитарных потребностей гласит, что 1,3 миллиона ливийцев или 23% населения нуждаются в помощи, из которых как минимум 700 тысяч не выживут без продуктовой поддержки. Примечательно, что половина учтенных граждан являются внутренне перемещенными лицами или мигрантами, которые проживают в стране или проезжают транзитом.

В ежеквартальном отчете эксперты ФАО также представили обновленные сведения о тенденциях сбора зерновых. Согласно прогнозам, в 2022 году производство вырастет на 2% в развитых странах, но немного уменьшится в развивающихся. Ожидается, что в государствах с низким уровнем дохода дефицит продовольствия сократится 2,4% в связи со значительным снижением, прогнозируемым на Ближнем Востоке и в Восточной Африке.

При этом Ливия импортирует около 85% необходимых товаров, включая продукты, и перекрывает примерно на 80% потребность в зерне, что эквивалентно 1,1 млн тонн ежегодно, хотя страна потребляет 1,3. Еще исследование, подготовленное европейской инициативой по мониторингу рынка, зафиксировало самый высокий рост цен на еду или на 24,2% от докризисного уровня, вызванного коронавирусом в марте 2020-го.

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