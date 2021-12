ООН предупредила о нужде Ливии во внешней продовольственной помощи

Рим, 4 декабря. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) включила Ливию в число 44 стран, охваченных кризисом и нуждающихся во внешней помощи с питанием. Ожидается, что упомянутые в списке государства не найдут ресурсов для решения важнейших проблем отсутствия продуктовой безопасности.

В докладе «Перспективы урожая и продовольственная ситуация» специалисты проанализировали положение дел по географическим регионам, уделив особое внимание производству зерновых, рынку, уровню доходов и дефициту еды. Согласно отчету, обновляющемуся четыре раза в год, конфликты и засуха усугубили отсутствие продуктовой безопасности в нескольких частях мира, особенно в Восточной и Западной Африке.

Во внешней продовольственной помощи нуждаются Буркина-Фасо, Камерун, Конго, Гвинея, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Судан и десятки других стран, в том числе из Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

