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Путин призвал усилить контроль за исполнением социальных задач на съезде «Единой России»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 14:17
Общество
Путин призвал усилить контроль за исполнением социальных задач на съезде «Единой России»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 декабря. Общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств необходимо усилить, заявил президент России Владимир Путин.

Так, партия «Единая Россия» обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы поддержать граждан страны с возникающими у них вопросами. Таким мнением глава государства поделился на съезде ЕР, который проходит в московском «Экспоцентре».

«Всегда рассчитываю на вас как на мощную политическую силу», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также отметил успехи «Единой России» на осенних выборах. По его словам, ЕР доказала, что по праву является лидером и партией большинства.

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путин единая россия задачи
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