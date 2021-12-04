Путин призвал усилить контроль за исполнением социальных задач на съезде «Единой России»

Москва, 4 декабря. Общественный контроль за исполнением социально значимых задач и обязательств необходимо усилить, заявил президент России Владимир Путин.

Так, партия «Единая Россия» обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы поддержать граждан страны с возникающими у них вопросами. Таким мнением глава государства поделился на съезде ЕР, который проходит в московском «Экспоцентре».

«Всегда рассчитываю на вас как на мощную политическую силу», — подчеркнул президент.

Владимир Путин также отметил успехи «Единой России» на осенних выборах. По его словам, ЕР доказала, что по праву является лидером и партией большинства.