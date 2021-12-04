Народная милиция ЛНР обвинила Киев в применении станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе

Луганск, 4 декабря. Подразделения ВСУ развернули станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе трех подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что работа украинских станций РЭБ была зафиксирована в районе населенных пунктов Золотое, Новоивановка и Орехово. По имеющимся данным, с их помощью украинские военнослужащие пытались скрыть от наблюдателей ОБСЕ размещение запрещенной военной техники.

«Мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ», — рассказали в ЛНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли территорию ЛНР из 120-мм миномета. Украинские военные выпустили из него два десятка снарядов по поселку Сокольники.