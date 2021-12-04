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Совместные фото Путина и президента Вьетнама натолкнули аналитиков NI на неожиданный вывод

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 13:48
Политика
Совместные фото Путина и президента Вьетнама натолкнули аналитиков NI на неожиданный вывод
russia-asean20.ru

Вашингтон, 4 декабря. России и Вьетнаму удалось за короткое время достичь близкого партнерства, которое стремительно развивается, пишет американский аналитик Калеб Ларсон.

В публикации для издания The National Interest (NI) эксперт говорит, что Москва и Ханой стали более тесно сотрудничать в нескольких областях, включая торговлю и оборону. Между странами давно уже сложились партнерские связи в некоторых сферах, однако в последнее время они существенно укрепились, передает «ПолитРоссия».

«Сегодня отношения между двумя государства находятся на самом высоком уровне, чем когда-либо за последние три десятилетия», — сказано в статье.

Ларсон считает, что в этой ситуации нельзя не обратить внимание на другой момент — на отношения этих государств с Китаем. Последний является доминирующей державой в Азии, и российско-вьетнамское оборонное сотрудничество может пересекаться с интересами Пекина.

Совместные фото Путина и президента Вьетнама натолкнули аналитиков NI на неожиданный вывод
Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

«Какую форму в конечном итоге примет российско-вьетнамское оборонное сотрудничество, еще неизвестно. Может ли Россия пытаться вбить клин между Китаем и его соседями или просто хеджировать свои ставки в Азии?» — задается вопросом аналитик.

Совместные фото президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама Нгуена Суан Фука натолкнули аналитиков NI на неожиданный вывод. По их словам, снимки свидетельствуют о крепкой дружбе между странами. Оба лидера на официальных фото выглядят как настоящие друзья.

Ранее сообщалось, что РФ и Вьетнам настроены на будущее продвижение «отношений всеобъемлющего стратегического партнерства». Страны заявили о необходимости вывести на новый уровень двусторонние отношения.

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путин россия сотрудничество вьетнам
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