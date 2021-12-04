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Путин отметил успехи «Единой России» на осенних выборах

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 13:28
Политика
Путин отметил успехи «Единой России» на осенних выборах
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 4 декабря. Партия «Единая Россия» достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно одержала победу на осенних выборах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Единая Россия» проводит съезд партии в Москве. Глава государства обратился к политсиле по и отметил ее успехи.

По словам Путина, «Единая Россия» доказала, что по праву является лидером и партией большинства. С такой речью президент выступил по видеосвязи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал Путина неформальным лидером «Единой России». Представитель Кремля дал такой комментарий журналистам, поскольку счел некорректным оценивать работу председателя партии Дмитрия Медведева накануне съезда.

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Все новости / Политика / Путин отметил успехи «Единой России» на осенних выборах
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