ООН обвинила администрацию Байдена в жестокости к мигрантам

Вашингтон, 4 декабря. Международные правозащитные организации осудили политику администрации Белого дома, которая предписывает мигрантам, желающим попасть в США, дожидаться разрешения на въезд в страну на территории Мексики.

По словам представителей промигрантских организаций, разработанный при Трампе и вновь введенный в действие при Байдене Протокол защиты мигрантов, известный как закон «Оставайся в Мексике», способствует многочисленным случаям нарушений прав человека.

«Политика «Оставайся в Мексике» была гуманитарной катастрофой, когда она была впервые реализована, и эта катастрофа обречена на повторение», — говорит Элеонора Эйсер, старший директор по защите беженцев в Human Rights First, которая документировала насилие в отношении просителей убежища, пока они ждали в Мексике.

The ‘Remain in Mexico’ policy was a humanitarian disaster when it was first implemented, and it is doomed to be so again. A laundry list of asserted "improvements" cannot fix an inherently inhumane, illegal, unjust, and unfixable policy.https://t.co/3jQAtNRM61 — Eleanor Acer (@AcereEleanor) December 2, 2021

Правозащитники сообщают о том, что с 2019 года в Мексике произошло более 1500 случаев убийств, изнасилований, пыток, похищений и других преступлений, жертвами которых стали люди, ожидающие ответа от американских миграционных служб.

Свою обеспокоенность по поводу безопасности и прав мигрантов выразило Агентство ООН по делам беженцев.

«Объявленных корректировок политики недостаточно для решения этих фундаментальных проблем», — говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

As required by a federal court order, the US government announced the reinstatement of the MPP programme requiring asylum seekers to wait in Mexico. UNHCR has serious concerns about the MPP and its impact on asylum seekers’ safety and due process rights. https://t.co/ysMw2Lxq7T — William Spindler (@SpindlerWilliam) December 2, 2021

Внимание к положению беженцев, сотни тысяч которых скопились на американо-мексиканской границе, было обращено после того, как Белый дом сообщил о возобновлении по решению федерального суда спорной политики времен предыдущей администрации, нацеленной на ограничение миграции в Соединенные Штаты.

Это стало возможным после достижения соответствующих договоренностей между президентами США и Мексики, которые стали центральной темой переговоров во время саммита лидеров государств Северной Америки.

Министр иностранных дел Мексики заявил, что в свете уступок США Мексика разрешит возвращение мигрантов «по гуманитарным соображениям и для временного пребывания» мигрантов. Ожидается, что действие программы «Оставайся в Мексике» возобновится уже на следующей неделе.

«Правительство Мексики подтверждает свою приверженность правам мигрантов, а также безопасной, упорядоченной, регулируемой миграции», — заявил в четверг министр иностранных дел Мексики в заявлении, подтверждающем, что страна приняла изменения и дополнения администрации Байдена.

По словам представителей Мексики, требования включают вакцинацию мигрантов от COVID-19, большую защиту в опасных приграничных городах, лучший доступ к адвокатам и более быстрое рассмотрение заявок на получение убежища со стороны американских судов.

BORDER REPORT: U.S. should pay for shelters housing MPP applicants in Mexico, migrant advocates say #8NN https://t.co/n59hm4nUo9 — 8 News Now (@8NewsNow) December 4, 2021

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас считает, что политика «имеет характерные недостатки, влечет за собой неоправданные человеческие издержки, отвлекает ресурсы и персонал от других приоритетных усилий и не устраняет коренные причины незаконной миграции».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала политику «Оставайся в Мексике» «глубоко ошибочной», подчеркнув при этом, что администрация Байдена выполняет решение суда.

На протяжении последнего года Соединенные Штаты переживают масштабный приграничный кризис, который возник после того, как сотни тысяч мигрантов из стран Центральной Америки устремились к границам США в надежде обрести легальный статус в стране на фоне предвыборных обещаний команды Джо Байдена дать гражданство всем нелегалам, находящимся на территории страны, а также принять тысячи новых мигрантов. Это вызвало резкую критику со стороны Республиканской партии, в результате чего Байдену пришлось пересмотреть свою политику, сократив прием мигрантов до минимума.