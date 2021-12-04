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Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил россиян об аномальных морозах

Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил россиян об аномальных морозах
pexels.com  /  Liza Summer

Москва, 4 декабря. Предстоящие несколько дней на территории северо-западных регионов Европейской России окажутся аномально холодными.

Погода окажется под влиянием скандинавского антициклона с севера, который поспособствует появлению в облаках множества прояснений и понизит вероятность снегопадов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В такой ситуации холодные воздушные массы, поступающие в регион, будут дополнительно выхолаживаться по ночам, что опустит температурный фон на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Так, в ночь на понедельник температура воздуха в Новгородской и Псковской областях опустится до −14…−19 градусов, а в Карелии и Ленинградской области морозы окрепнут до 20-25 градусов. В Петербурге минимальная температура воздуха ближайшей ночью составит −13…−15 градусов, днем будет до 13 градусов мороза.

Циклон «Бенедикт» стал для петербургских коммунальщиков настоящим испытанием. С последствиями снегопада службы борются до сих пор, однако, по мнению горожан, в этой схватке удача далеко не на стороне коммунальщиков.

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россия холод морозы
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