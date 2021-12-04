Мишустин заявил о росте товарооборота России и ОАЭ в 2021 году

Дубай, 4 декабря. За первые десять месяцев с начала 2021 года товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос и превысил 4 млрд долларов, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Таким образом, товарооборот достиг рекордного уровня. В 2020 году этот показатель находился на отметке 3,3 млрд долларов, передает ТАСС слова российского премьер-министра.

«Наряду с торговыми связями активно расширяется инвестиционное сотрудничество, мы реализуем масштабные проекты в энергетике, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях, совместно производим автомобили премиального класса Aurus, есть хорошие перспективы для наращивания сотрудничества в сфере ядерной энергии и космоса», — добавил Мишустин на церемонии открытия Национального дня России на «Экспо-2020» в Дубае.

Аналитики Africa Journal ранее заявили, что товарооборот между РФ и Африкой может побить рекорд 2018 года. Экспорт в страны континента с января по август 2021-го составил 8,9 млрд долларов.