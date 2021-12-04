Совместный военный комитет «5+5» Ливии переговорил с властями Турции

Анкара, 4 декабря. Делегация Совместного военного комитета «5+5» (СВК) Ливии переговорила с руководством Турции. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

Согласно заявлению ведомства, встреча прошла по просьбе ливийской стороны и в присутствии представителей миссии ООН. В ходе заседания члены СВК представили план действий, согласованный в Женеве в минувшем октябре. Документ подразумевает постепенный вывод наемников и иностранных войск.

Стороны обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для установления мира и безопасности в Ливии. Они подтвердили исторические связи между двумя странами, а также важность усилий по обеспечению стабильности в североафриканском государстве при сохранении его территориальной целостности и национального единства.

5+5 Ortak Askeri Komite’nin (OAK) talebi üzerine Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) aracılığıyla Ankara’da 3 Aralık 2021’de heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin açıklama internet sayfamızda yayımlandı.https://t.co/o37Ov9aOPd#MSB pic.twitter.com/tY5F2s7Om1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2021

Переговоры направлены на реализацию пунктов женевских договоренностей, достигнутых в октябре 2020 года. Соглашение включает вопросы прекращения огня, роспуска вооруженных группировок и другие связанные с безопасностью аспекты.

Несмотря на давление со стороны международного сообщества, Анкара продолжает заявлять, что присутствие ее сил на территории Ливии является законным. Республика отказывается выводить военнослужащих, прикрываясь меморандумами о взаимопонимании, заключенными с бывшим триполитанским Правительством национального единства.

Ранее военный комитет встретился с представителями африканских государств в Каире и Тунисе. Судан, Чад и Нигер согласились помочь стране в эвакуации иностранных боевиков.