Депутат Морозов раскусил хитрость Турции, превратившую «Байрактары» для ВСУ в бесполезный металлолом

Киев, 4 декабря. Турецкие «партнеры» Украины схитрили в сделке о поставках своих беспилотников для ВСУ и заранее свели к нулю возможность использования «Байрактаров» против ополченцев Донбасса.

На маленькую, но крайне болезненную для Киева хитрость Турции внимание журналистов обратил депутат Госдумы, глава парламентского комитета по контролю Олег Морозов, подчеркнув, что один маленький нюанс в применении ударных дронов делает эту сделку похожей на поставку американских «Джавелинов» для ВСУ.

Как известно, американцы продали Украине внушительную партию своих разрекламированных противотанковых ракетных комплексов якобы для усиления группировки украинской армии в Донбассе. Однако после первой же поставки США категорический запретили использовать свое оружие в зоне боевых действий на Украине. Вот уже несколько лет недешевые «Джавелины», приобретенные за бюджетные средства, пылятся под замком на складах Минобороны.

Global Look Press / Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency

Турция провернула почти такой же фокус, только поступила хитрее. По всей видимости, турецкие поставщики просто не раскрыли украинской стороне все секреты использования «Байрактаров», утаив как минимум один важный нюанс — без особых дронов сопровождения эти беспилотники уязвимы для любых средств ПВО. Может быть именно поэтому украинские военные и не спешат применять их на линии разграничения. Командование просто боится показать всей стране истинную ценность этих машин и потерять в первый же день недешевую технику.

«Кстати сегодня прочитал интереснейший материал. Оказывается, «Байрактары» крайне неэффективны, если не сопровождаются меньшими по размерам турецкими же беспилотниками «Анка». Если они вместе не работают, «Байрактары» превращаются для наших ПВО в легкую мишень. Турки, видимо, пошли на хитрость и не научили украинских специалистов всем тонкостям работы с этими дронами. О закупке «Анка» Украиной никто ничего не сообщал. Эта маленькая с виду хитрость Турции в итоге превратила «Байрактары» для Украины в бесполезный металлолом. Вот такой привет Киеву из Анкары», — подчеркнул депутат Госдумы.

Парламентарий также отметил, что американцы придерживают сценарий провокации ВСУ в Донбассе с надеждой на жесткий ответ России в «дальнем ящике стола». В Вашингтоне прекрасно понимают, что такой вариант развития событий может привести к тому, что вся сегодняшняя мировая конструкция рассыплется как карточный домик. Американцы не могут просчитать всех последствий и боятся идти на столь крайние меры. Вполне вероятно, что этот сценарий никогда не будет запущен.

Ранее политолог Мартынов рассказал, как США оконфузились с новыми санкциями против «Северного потока — 2»