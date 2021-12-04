Бородина в леопардовой блузке с декольте выступила под хит Ваенги в «Ледниковом периоде»

Москва, 4 декабря. Телеведущая Ксения Бородина примерила на себя образ продавщицы в новом эпизоде шоу «Ледниковый период». Выступление звезды приятно впечатлило судей телепроекта.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вновь поборолась за победу в проекте «Ледниковый период». Артистка решила удивить жюри и вышла на лед в обтягивающей блузке с леопардовым принтом и ярко-красной юбке — образ звезды дополнила алая помада.

По сюжету Бородина исполнила роль продавщицы в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Дуэт выступил под хит Елены Ваенги «Курю». Эпатажный образ телеведущей привел в восторг членов жюри. Фигуристка Татьяна Навка высоко оценила выступление звезды.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

«Нет предела совершенству. Ксюш, мне показалось, ты точно кайфовала сегодня. Образ тебе непривычный, в этом прелесть проекта — есть возможность почувствовать себя и богиней, и продавщицей», — отметила фигуристка.

Среди членов жюри также появилась Катерина Шпица. Актриса поддержала Бородину и объяснила высокую оценку.

«Поставила 6,0 за упорство. Сегодня было намного легче, свободнее, лучезарная улыбка, флирт», — заявила актриса.

Несмотря на неоднозначные выступления Бородиной на льду, судьи не впервые похвалили звезду за удачный номер. Так, Татьяна Навка призналась в одном из прошлых эпизодов, что не смогла устоять перед упорством телеведущей.