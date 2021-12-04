Премьер Ливии назначил обвиняемого в терроризме Джувейли главой Службы военной разведки

Триполи, 4 декабря. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба назначил обвиняемого в террористической деятельности Усаму Джувейли руководителем Службы военной разведки.

Согласно указу Министерства обороны №321, Джувейли в новой должности сохранит за собой предыдущие обязанности. Он останется на посту командира Объединенного оперативного штаба сил западного региона.

Военный известен связями с представителями запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 и вхож в близкий круг бывшего премьер-министра триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, при котором он возглавил Западный военный округ.

Джувейли неоднократно высказывался в поддержку турецкой оккупации североафриканской страны. Сторонник ихванистов категорически отверг просьбу Совместного военного комитета «5+5» заморозить соглашения в сфере безопасности, заключенные между ПНС и Анкарой.

Группировку, подконтрольную новому руководителю военной разведки, не раз обвиняли в преступлениях на территории западного региона. Боевики грабили дома и захватывали граждан с целью выкупа.

В конце 2020 года Усама Джувейли вынашивал план по нападению на ряд нефтяных месторождений и важных сухопутных коридоров на юге страны. Операцию намеревались провести в сотрудничестве с радикальными исламистами из террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Ранее депутат Палаты представителей Саид Амгиб назвал главу ПНЕ «последней картой успеха турецкого проекта» в североафриканской стране и «кандидатом от «Братьев-мусульман». По его словам, Дабиба при принятии решений действует исходя из приказов, поступающих из-за рубежа.

1 Организация запрещена на территории РФ.