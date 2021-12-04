Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 13:34
13:28
Политика
Путин отметил успехи «Единой России» на осенних выборах
13:26
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» Ливии переговорил с властями Турции
13:26
Общество
Правозащитница рассказала о страданиях колясочников из-за плохой уборки снега в Петербурге
13:24
Происшествия
Бизнесмена из Ростова-на-Дону осудят за гибель людей при взрыве в шаурмичной
13:21
Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Леус предупредил россиян об аномальных морозах
13:19
Экономика
Мишустин заявил о росте товарооборота России и ОАЭ в 2021 году
13:18
Весь мир
Премьер Ливии назначил обвиняемого в терроризме Джувейли главой Службы военной разведки
13:16
Общество
Путин и президент ЮАР договорились объединить усилия в борьбе с новым штаммом «Омикрон»
13:13
Общество
Улучшенный двухэтажный поезд стал ходить из Оренбурга через Самару в Москву
13:12
Армия
Депутат Морозов раскусил хитрость Турции, превратившую «Байрактары» для ВСУ в бесполезный металлолом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премьер Ливии назначил обвиняемого в терроризме Джувейли главой Службы военной разведки

Весь мир
Премьер Ливии назначил обвиняемого в терроризме Джувейли главой Службы военной разведки
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 4 декабря. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба назначил обвиняемого в террористической деятельности Усаму Джувейли руководителем Службы военной разведки.

Согласно указу Министерства обороны №321, Джувейли в новой должности сохранит за собой предыдущие обязанности. Он останется на посту командира Объединенного оперативного штаба сил западного региона.

Военный известен связями с представителями запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 и вхож в близкий круг бывшего премьер-министра триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, при котором он возглавил Западный военный округ.

Джувейли неоднократно высказывался в поддержку турецкой оккупации североафриканской страны. Сторонник ихванистов категорически отверг просьбу Совместного военного комитета «5+5» заморозить соглашения в сфере безопасности, заключенные между ПНС и Анкарой.

Группировку, подконтрольную новому руководителю военной разведки, не раз обвиняли в преступлениях на территории западного региона. Боевики грабили дома и захватывали граждан с целью выкупа.

В конце 2020 года Усама Джувейли вынашивал план по нападению на ряд нефтяных месторождений и важных сухопутных коридоров на юге страны. Операцию намеревались провести в сотрудничестве с радикальными исламистами из террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Ранее депутат Палаты представителей Саид Амгиб назвал главу ПНЕ «последней картой успеха турецкого проекта» в североафриканской стране и «кандидатом от «Братьев-мусульман». По его словам, Дабиба при принятии решений действует исходя из приказов, поступающих из-за рубежа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Премьер Ливии назначил обвиняемого в терроризме Джувейли главой Службы военной разведки
ливия джувейли
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать