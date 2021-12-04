Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 18:12
18:11
Происшествия
Подмосковная прокуратура заинтересовалась ДТП с маршруткой в Раменском
18:10
Политика
Reuters: Байден и Путин 7 декабря проведут телефонный разговор по защищенной видеосвязи
18:09
Происшествия
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование женщины-инвалида
18:08
Общество
Панихида по актрисе Нине Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре
18:06
Общество
Автомобилист из Петербурга рассказал, с какими трудностями столкнулся в первые дни зимы
18:06
Экономика
Российские экономисты предложили ввести новую выплату для малоимущих в 30 тысяч рублей
18:04
Происшествия
Мужчина попытался ограбить московский ломбард с журналом в руках
18:01
Общество
Забава богатых людей: экс-депутат Бабич поддержала заявление РПЦ о запрете охоты
17:58
Происшествия
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди задержали по делу о взятке
17:57
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров объяснил неудобство использования Tesla в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Министр МВД Сербии Александр Вулин презентовал книгу в Москве

Видео

«Сошествие» — третья книга сербского политика Александра Вулина, переведенная на русский язык. По словам автора, она посвящена миру, который безнадежно и окончательно утерян.

Помимо политической карьеры, глава МВД Сербии Александр Вулин занимается писательской деятельностью. Российские читатели знают его по романам «Мрак» и «Красота», опубликованным в 2016 и 2017 годах. Новая повесть называется «Сошествие», автор презентовал ее в московском доме Ростовых.

«Когда вас переводят на язык, которым писали Достоевский и Толстой — это большая радость и пик желаний. Это честь для меня. Я ее не заслужил, но я рад что так случилось», — скромничает автор.

«Сошествие» — это история о событиях в Заире, бывшей бельгийской колонии Конго. Это место стало печально известным благодаря многолетней гражданской войне. В центре повествования — судьба трех боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наемников.

«Александр Вулин — это человек, который не понаслышке знает, что такое война. Когда читаешь его книгу, то веришь каждому слову. Его боль за сербов неподдельная, его жуткие, жесточайшие истории, связанные с боевыми действиями, а главная боль и главное пожарище там внутреннее — это переживания людей. Это все не придумаешь. Это пережитое, это идет из опыта, это то, что помогает ему писать литературу», — отметил писатель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Сергей Шаргунов.

Презентацию посетили известные литераторы, журналисты и политики, среди них — председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие.

«Первый раз мы познакомились с Александром, когда он был министром обороны Сербии, и пришел на телепрограмму, которую я тогда вел. Потом я его видел министром внутренних дел, когда в нашем русском доме в Белграде проходила конференции. Я был поражен насколько многогранен этот человек, фантастически многогранен. Это человек эпохи возрождения Сербии», — сказал во время презентации глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Литературной деятельностью Александр Вулин начал заниматься еще до политической карьеры. Он был редактором еженедельника «Печат», а также писал авторские колонки в нескольких сербских изданиях. После начала политической деятельности не бросил свое увлечение. Все три книги Вулина выпущены петербургским издательством «Алтейя».

Вернуться назад
Все новости / Видео / Министр МВД Сербии Александр Вулин презентовал книгу в Москве
сербия вулин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать