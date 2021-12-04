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Адмирал Моисеев: Северный флот отслеживает провокации США в Арктике

Армия
Адмирал Моисеев: Северный флот отслеживает провокации США в Арктике
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 4 декабря. Силы НАТО во главе с США усилили военную активность за Полярным кругом. Об этом рассказал командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев в ходе международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

По его словам, Северный флот стал полноценным военным округом, который отслеживает воздушную и подводную обстановку в Арктике. США увеличивают количество провокаций, что создает ненужную напряженность в регионе, отметил он.

Адмирал уточнил, что Запад направляет в Арктический регион военные корабли и стратегическую авиацию. Российские военнослужащие вынуждены держать обстановку под полным контролем, добавил Моисеев.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди предупредила, что России есть что противопоставить странам НАТО в Арктике. РФ обладает уникальным ледокольным флотом, в состав которого входит до 50 судов.

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