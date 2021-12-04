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Зрителей напугал пророческий сюжет фильма «Омикрон» 1963 года

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 13:01
Общество
Зрителей напугал пророческий сюжет фильма «Омикрон» 1963 года
кадр из фильма «Омикрон»

Москва, 4 декабря. Интернет-пользователи вспомнили об итальянском фильме «Омикрон» после появления новостей о новом штамме коронавируса. Киноманов встревожили отсылки картины.

Научно-фантастический фильм «Омикрон» вышел на экраны в 1963 году, однако вновь привлек к себе внимание этой зимой. Итальянскую картину объединяет со штаммом коронавируса «Омикрон» лишь название, в остальном фильм сосредоточен на истории инопланетного вторжения. Главный герой — пришелец, который вселяется в тело человека, чтобы собрать информацию о планете Земля.

Несмотря на далекий от реальности сюжет, фильм напугал некоторых зрителей. Так, в интернете разгорелись споры из-за пророческого содержания — многие поделились версией, согласно которой новый штамм коронавируса «Омикрон» может быть связан с инопланетянами, передает Independent.

«Мы движемся в ад», — написал один из пользователей Twitter.

Связь фильма с пандемией оказалась интересной темой для фанатов теорий заговора. Их также напугали поддельные постеры, где название было изменено на «Вариант Омикрона».

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее прокомментировал выявление штамма «Омикрон». Специалист уверен, что новый вариант коронавируса не приводит к тяжелой форме болезни, но может стать точкой в истории пандемии.

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кино коронавирус омикрон
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