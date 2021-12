Зрителей напугал пророческий сюжет фильма «Омикрон» 1963 года

Москва, 4 декабря. Интернет-пользователи вспомнили об итальянском фильме «Омикрон» после появления новостей о новом штамме коронавируса. Киноманов встревожили отсылки картины.

Научно-фантастический фильм «Омикрон» вышел на экраны в 1963 году, однако вновь привлек к себе внимание этой зимой. Итальянскую картину объединяет со штаммом коронавируса «Омикрон» лишь название, в остальном фильм сосредоточен на истории инопланетного вторжения. Главный герой — пришелец, который вселяется в тело человека, чтобы собрать информацию о планете Земля.

Несмотря на далекий от реальности сюжет, фильм напугал некоторых зрителей. Так, в интернете разгорелись споры из-за пророческого содержания — многие поделились версией, согласно которой новый штамм коронавируса «Омикрон» может быть связан с инопланетянами, передает Independent.

Watch Omicron movie.. Shot in 1963



We are heading for hell pic.twitter.com/bkjH6Y3Hdb