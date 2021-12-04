Депутат Рады Гриб увидела спасение Украины в урегулировании отношений с Россией

Киев, 4 декабря. Украина должна наладить отношения с Россией и другими соседями, если Киев рассчитывает на дальнейшее развитие, заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб.

По ее словам, среди киевской верхушки бытует ошибочное мнение, что западные страны готовы развязать новую мировую войну из-за Украины. Однако это далеко не так. Реальное место Украины на мировой арене ярко показала ситуация с «Северным потоком — 2».

«Может быть, нам надо мозги включить и решить все-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией... со всеми соседями», — неожиданно сказала она.

Вместе с тем политик добавила, что другого варианта решения накопившихся проблем просто не существует. Если Киев рассчитывает на развитие страны, руководству государства необходимо думать о согражданах, резюмировала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина становится все более наглой. По словам дипломата, Киев продолжает демонстративно игнорировать свои обязанности по выполнению Минских соглашений. Все это происходит при условии молчаливого потакания западных государств, которые должны прикладывать усилия для стабилизации ситуации на Украине, резюмировал он.