Дизайнер Преображенская дала советы по подготовке к встрече года Голубого Водяного Тигра

Москва, 4 декабря. Новый 2022 год — год Черного или Голубого Водяного Тигра по восточному календарю. Дизайнер и искусствовед Наталья Преображенская рассказала, какие цвета рекомендуется использовать при оформлении интерьера и подборе украшений.

Согласно восточной традиции, главными цветами 2022 года являются оттенки синего, глубокий зеленый и черно-синий цвета. В такой палитре рекомендуется подбирать и украшения для новогодней ели. Как утверждает эксперт, цвета должны быть «природными».

«Все цвета должны быть сложными, природными, никаких кислотных оттенков», — передает «Вечерняя Москва» слова Преображенской.

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Праздничный стол рекомендуется накрыть однотонной скатертью или дорожкой из льна. Новогоднюю ель Преображенская советует украшать крупными шарами и гирляндами с теплым желтым цветом. При этом важно не вешать слишком много елочных игрушек и отказаться от мишуры и «дождика». Елку можно украсить самодельными детскими игрушками, однако они не должны быть изготовлены из пластика, подытожила дизайнер.

Как сообщалось ранее, каждый десятый житель России уже нарядил новогоднюю елку, на что указали результаты опроса. При этом около 15% респондентов отметили, что будут готовиться к Новому году в самый последний момент.