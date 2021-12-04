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Криптовалютный рынок обрушился почти на 20% за день

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 12:59
Экономика
Криптовалютный рынок обрушился почти на 20% за день
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 4 декабря. Котировки крупнейших криптовалют упали в период с 3 по 4 декабря вслед за биткоином, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Биткоин продолжительное время торговался на уровне около 55 тысяч долларов. Примерно за восемь часов его рыночная стоимость снизилась до 42 тысяч долларов (порядка 20%). По состоянию на 12:45 одна монета торгуется на отметке 47,3 тысячи долларов, что эквивалентно падению на 16% за сутки.

Другие криптовалюты также ощутили на себе ослабление BTC. Так, котировки Ethereum снизились на 14%, до 3,9 тысячи долларов, а Dogecoin рухнул более чем на 20%, до 1,6 цента. Эксперты связывают это с растущими опасениями трейдеров из-за распространения нового штамма коронавируса.

Последний рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 10 ноября когда одна монетка оценивалась в 69 тысяч долларов. На тот момент подорожание длилось около двух месяцев подряд.

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