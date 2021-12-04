Россиян предупредили о возможных сбоях при поставках пива в бары

Москва, 4 декабря. Новый закон о маркировке может спровоцировать коллапс на пивоваренном рынке. Эксперты в связи с этим спрогнозировали дефицит алкогольного напитка, его подорожание и сбои в поставках в бары.

Так, представитель Ассоциации производителей пива (АПП), которая объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken, отметил, что сроки введения маркировки пива нереалистичны. Уже с 1 сентября, по его словам, могут начаться проблемы с транспортировкой разливного напитка.

Кроме того, в АПП подчеркнули, что по-прежнему не решен вопрос взаимодействия двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки. При этом регуляторы заверили, что будет использоваться только одна из них.

Из-за возможных сложностей сроки введения маркировки нужно сдвигать на несколько лет, заявил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. При таких нововведениях следует учитывать ситуацию с коронавирусом, перебои с поставками IT-решений и глобальные проблемы в логистике.

Росстандарт ранее подготовил ряд изменений к ГОСТам, которые вступят в силу с 1 января. Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что в связи с этим после новогодних праздников россиян может ждать дефицит алкогольной продукции.