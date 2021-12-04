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Сборная Хорватии стала первым финалистом Кубка Дэвиса

Спорт
Сборная Хорватии стала первым финалистом Кубка Дэвиса
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Мадрид, 4 декабря. Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила Сербию в полуфинале Кубка Дэвиса, который продолжается в Мадриде. В решающей встрече Никола Мектич и Мате Павич обыграли Новака Джоковича и Филипа Крайиновича.

Сборная Хорватии во второй раз за три последних розыгрыша вышла в финал Кубка Дэвиса. Ее соперник по решающей встрече определится в игре сборных России и Германии. Финальный матч Кубка Дэвиса состоится 5 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Испании.

Ранее полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен приступил к тренировкам с мячом впервые после перенесенного во время Евро-2020 сердечного приступа. Футболист стал заниматься в расположении клуба «Оденсе».

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