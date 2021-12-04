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NASA опубликовало кадры единственного в 2021 году полного солнечного затмения

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 12:40
Общество
NASA опубликовало кадры единственного в 2021 году полного солнечного затмения
Федеральное агентство новостей  /  Александр Дядин

Вашингтон, 4 декабря. Солнечное затмение утром 4 ноября стало единственным в 2021 году. Кадры с этим явлением опубликованы на YouTube-канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Затмение можно было наблюдать в Намибии, Лесото, Чили, Новой Зеландии и Австралии. Отмечается, что из-за данного явления часть Антарктиды полностью погрузилась во тьму на две минуты. Антарктическая экспедиция JM Pasachoff организовала прямую трансляцию затмения на YouTube.

Полные солнечные затмения случаются примерно раз в три года. Следующее затмение ожидается 8 апреля 2024 года, однако его смогут наблюдать лишь жители США и Канады. А вот европейцы, по словам астрономов, не увидят затмения в текущем столетии.

Как сообщалось ранее, члены Иркутского регионального астрономического сообщества (ИРА) запечатлели одну из самых ярких комет 2021 года — C/2021 A1 Леонард. Ожидается, что 12 декабря она пролетит в максимальной близости к Земле.

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