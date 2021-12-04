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Россия и Индия готовятся к подписанию ряда соглашений в области обороны, космоса и науки

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 12:36
Политика
Россия и Индия готовятся к подписанию ряда соглашений в области обороны, космоса и науки
Федеральное агентство новостей

Нью-Дели, 4 декабря. Посол РФ Николай Кудашев заявил, что в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Индию ожидается подписание двусторонних соглашений между странами в областях обороны, космоса, транспорта, науки и техники, образования и других сферах.

По словам Кудашева, военно-технические связи между Россией и Индией являются чувствительной областью двусторонних взаимоотношений. Он отметил, что Москва и Нью-Дели стремятся к совместному производству, совместным разработкам и развитию новых перспективных образцов оружия.

«Следует ожидать достижения договоренностей в таких областях, как взаимосвязанность и транспорт, наука и техника, космос, военное и военно-техническое сотрудничество, культура, образование», — заявил посол РФ в Индии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Нью-Дели с рабочим визитом 6 декабря. Глава государства обсудит с индийским премьер-министром Нарендрой Моди вопросы развития двусторонних отношений.

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россия сотрудничество оборона космос индия
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