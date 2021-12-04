Телефоны служащих Госдепа США взломали с помощью программ израильской NSO Group

Вашингтон, 4 декабря. Смартфоны не менее девяти сотрудников Государственного департамента США были взломаны неизвестными с применением шпионского программного обеспечения израильской компании NSO Group. Конкретный тип ПО не называется, но, по всей видимости, хакеры использовали наиболее известный продукт фирмы — Pegasus, который ранее многократно применялся для слежки за неугодными правительствам лицами.

Apple catches NSO Group software targeting US State Dept employees doing work focused on Uganda: https://t.co/gaa0PIiN3C — Eva (@evacide) December 3, 2021

Целями преступников стали работники Госдепа, либо находящиеся в Уганде, либо связанные с этой страной. NSO Group, которую ранее США включили в санкционный список, заявила, что не обладает информацией о незаконном применении ее программ, однако проведет разбирательство на основе расследования агентства Reuters. В случае подтверждения факта взлома применявшаяся программа может быть полностью заблокирована. Представитель израильской фирмы сообщил о готовности сотрудничать с любым государственным органом, который будет заниматься этим делом, и предоставлять всю требуемую информацию.

Как сообщается, атаке подверглись iPhone, принадлежавшие гражданам США. В Reuters пояснили, что идентифицировали служащих Госдепа по рабочим адресам электронной почты, привязанным к смартфонам — все они заканчиваются на state.gov. NSO Group подчеркнула, что ее продукция не действует в отношении американских номеров, начинающихся с индекса +1, однако жертвы пользовались сим-картами мобильных операторов Уганды.

EU: Sanction NSO Group Over Abusive Spyware https://t.co/w3vvP86Crf — Human Rights Watch (@hrw) December 3, 2021

Как сообщается, до сентябрьского обновления смартфоны Apple имели уязвимость в системе, связанной с обработкой графики. Проникая через эту лазейку, программа-шпион предоставляла хакерам полный доступ к текстовым, фото- и видеоданным, а также позволяла превратить iPhone в следящее устройство. При этом пользователь смартфона не подозревал о наличии вируса, поскольку внешне он себя никак не проявлял.

Реакция Вашингтона

Комментируя инцидент, высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности заявил, что подобные угрозы для государственных служащих Соединенных Штатов за рубежом и являются причиной, по которой Вашингтон борется с компаниями, подобными NSO Group. Помимо нее под американские санкции попала еще одна израильская фирма-разработчик шпионского ПО Candiru. Чиновник напомнил о многочисленных злоупотреблениях иностранных правительств возможностями подобных программ, подразумевая задержания инакомыслящих, диссидентов, журналистов и критиков в Саудовской Аравии, ОАЭ и других государствах.

Американская компания Apple подала в суд на израильскую компанию NSO Group из-за ее шпионского ПО Pegasus. pic.twitter.com/CPWS81Dd1H — iribrussian (@iribrussian) November 24, 2021

Помимо Вашингтона, действия против израильской фирмы предприняла и компания Apple, подав иск с требованием в судебном порядке ограничить доступ продуктов NSO Group к своим устройствам. Корпорация мотивировала это тем, что намерена обеспечить информационную безопасность клиентов даже невзирая на незначительное число жертв. В ответ представитель компании указал на существенную роль Pegasus в области противодействия криминалу и терроризму. Несмотря на то что NSO Group является частной фирмой, скандалы с ее участием и санкции со стороны США были болезненно восприняты властями еврейского государства. В частности, ряд чиновников на условиях анонимности сообщил The New York Times, что намерен добиться отмены ограничений через свое лобби в Вашингтоне.