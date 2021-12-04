Аналитики Hot Cars назвали российские крейсеры проекта «Орлан» самыми опасными в мире

Париж, 4 декабря. Российские атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» входят в число самых опасных и смертоносных кораблей в мире. Они обладают непревзойденными техническими и боевыми характеристиками, пишет французское издание Hot Cars.

В публикации говорится, что поступившие на службу еще в 80-х годах прошлого века крейсеры до сих пор занимают важное место в ВМФ РФ. На сегодняшний день в составе российского флота находятся корабли «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Последний уже проходит глубокую модернизацию, передает «ПолитРоссия».

«У России есть серьезные планы по развитию этих атомных крейсеров, которые по-прежнему остаются кошмаром морей», – говорится в статье.

mil.ru / Атомный ракетный крейсер «Петр Великий», пресс-служба Минобороны РФ

Аналитики предупредили ВМС США о серьезных проблемах из-за «Орланов», которые после обновления станут еще большой угрозой не только для американцев, но и других противников РФ. Главный козырь крейсеров проекта 1144 – огромный боевой арсенал. Российские «Орланы» вооружены ракетным комплексами «Гранит» и «Кинжал», а также имеют на борту артиллерийские системы.

«Построенные еще в годы холодной войны эти корабли по-прежнему остается одним из самых опасных и смертоносных военных судов, когда-либо созданных в мире», — говорят эксперты.

Ранее сообщалось, что западные страны были обескуражены новостью о строительстве вертолетоносцев в России. Сразу два корабля для ВМФ РФ будут созданы по уникальному проекту.