Вашингтон, 4 декабря. Вашингтон знатно оконфузился с новым агрессивным выпадом против «Северного потока — 2», лишь подтвердив очередной угрозой свою заинтересованность в скорейшем запуске газопровода.

На многозначительную глупость США в студии ток-шоу «60 минут» обратил внимание политолог Алексей Мартынов, отвечая на ироничный комментарий своего коллеги из Донецка Владимира Корнилова.

Донецкий историк жестко раскритиковал неадекватное поведение американского руководства в ответ на миролюбивые шаги Москвы. Он, в частности, напомнил, что Россия постоянно вежливо предлагает сесть за стол переговоров и договориться о мирном сосуществовании, на что Запад неизменно отвечает воинственными заявлениями и топорными провокациями.

«Лавров, Россия предлагают: Давайте договоримся о правилах игры — о нераспространении НАТО на восток, о нераспространении ядерного оружия на восток, ну и соответственно об отсутствии нашего ответа на агрессивное продвижение альянса. Но США неизменно отвечают все новыми санкциями, будто весь мир не наелся этими санкциями выше крыши. Вот недавно американские сенаторы и конгрессмены опять заявили, что нужно ввести санкции против «Северного потока — 2» и прекратить прокачку газа в случае нападения на Украину», — эмоционально отметил Корнилов.

Донецкого историка перебил политолог Алексей Корнилов, высмеяв неадекватные угрозы американцев, которыми Вашингтон только демонстрирует свою заинтересованность в нормальном функционировании российского газопровода.

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«Нет, ну вы сначала запустите его, прежде чем блокировать прокачку российского газа. Или запуск «СП-2» для Вашингтона — дело решенное, поэтому они и строят грозные планы на будущую борьбу с уже работающим газопроводом. это потеря сознания какая-то уже. Ни логики, ни осмысления. США со своими санкциями против «Северного потока — 2» знатно оконфузились, показав всему миру, что и сертификацию он удачно пройдет и будет запущен. Причем в самое ближайшее время. Эти сенаторы подставили Белый дом перед такими показательными русофобами как страны Прибалтики и Украина», — высмеял санкционную неразбериху США политический эксперт.

Мартынов также предложил оптимальный и предельно эффективный способ усмирить и наказать Украину за военную агрессию в Донбассе. Эксперт призвал Россию действовать в режиме форс-мажора. Раз уж украинские чиновники высшего звена кричат на каждом углу о войне с Россией, нужно поступить соответственно, только без военных методов. В условиях необъявленной войны нужно просто разорвать все отношения с Украиной и в первую очередь торговые. Заблокировать поставки газа, нефти, горюче-смазочных материалов и вообще всех жизненно необходимых товаров, поставки которых из России вот уже восемь лет поддерживают Киев на плаву.

Ранее политолог Корнилов высмеял гибридную победу Кулебы над Сергеем Лавровым на саммите в Швеции.