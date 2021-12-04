Учительница лицея в Киеве отругала ученика за «незнание» русского языка

Киев, 4 декабря. Учительница немецкого языка отчитала ученика киевского лицея за то, что он «не понимает русский язык». Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Катарсис.

По данным Telegram-канала, скандал между преподавателем и одним из учеников произошел в столичной школе №303 в Дарницком районе на фоне языкового барьера. Видео снял другой ребенок из-под парты.

Учительницу вывела из себя просьба ученика говорить на украинском. Женщина была глубоко возмущена поведением мальчика, который сказал, что «не понимает русский язык». Она напомнила, что на Украине все разговаривали на нем на протяжении 70 лет.

Преподавательница немецкого языка также подчеркнула, что для начала ученику надо научиться всеобщей культуре. Также женщина добавила, что к учителю следует обращаться с уважением.

Следует отметить, что, по словам учительницы, она гордится своим происхождением. Ничего страшного в том, чтобы говорить на русском, нет, отметила женщина.

«Я горжусь тем, что я русская, а не украинка. 70 лет все на русском разговаривали и ничего!» — отчитала она мальчика.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает проблемы с украинским языком. Соответствующее заявление сделала бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.