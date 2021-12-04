Три ритуала помогут привлечь энергию богатства в день новолуния 4 декабря

Москва, 4 декабря. Сразу два астрономических события ожидают россиян 4 декабря — последнее в этом году новолуние и затмение Солнца.

Астрологи отмечают, что это время можно использовать для привлечения недостающих акцентов в свою жизнь. В частности, существует три ритуала, направленных на привлечение энергии богатства.

Для проведения первого ритуала понадобится ведро, наполненное водой. Его нужно поставить на подоконник ровно в полночь не менее, чем на 15 минут. После чего стоит ополоснуть себя этой водой, которая успеет впитать энергию Луны. По словам экспертов, в течение года жизнь изменится в лучшую сторону.

pexels.com / RODNAE Productions

«В рамках второго ритуала необходимо написать свое желание на листе бумаги. Написать стоит не одно слова, а несколько предложений, они должны быть развернутыми. Зажгите свечу и подожгите лист, думая о желании. Пепел развейте по ветру. Уже через полгода ваше желание осуществится», — пишет издание Vesiskitim.

Для третьего ритуала понадобится стакан с водой, в который нужно положить три монетки. Затем эту воду следует выпить, а мелочь убрать в кошелек, поскольку тратить ее нельзя. Благодаря этому стабильность в финансовом плане станет заметна уже через месяц.

Астрологи ранее составили топ-3 самых неверных мужчин по знаку зодиака. Это очень харизматичные и очаровательные мужчины, цель которых — разбивать сердца дам.