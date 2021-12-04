Американец Джейкоб объяснил разницу между продуктовой корзиной в России и США

Москва, 4 декабря. Разницу в продуктовой корзине русских и американцев объяснил блогер Джейкоб из США и рассказал, почему соотечественникам следует поучиться походу в магазин у жителей России.

Первое отличие заключается в размере корзин для продуктов в магазинах, отметил иностранец. В США тележки по-настоящему огромные, тогда как россияне могут выбрать размер корзины в зависимости от потребностей. Также в наборе продуктов у русских намного меньше вредной еды.

«Чипсы не приобретаются большими пачками по пять, а то и семь штук, газировки в упаковке по двенадцать банок тоже не встретишь, а мороженое будет куплено порциями, а не ведром объемом практически литр», — подчеркнул американец на канале «Дуэт: Джейкоб и Сергей» в «Яндекс.Дзен».

Кроме того, русские не любят покупать хлеб с запасом на две недели. Жители России почти каждый день ходят за свежей выпечкой. У американцев в этом смысле все проще. Они приобретают хлеб, который долго хранится. При этом его можно употреблять только если поджарить в тостере или на сковородке.

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Также разница заключается в выборе продуктов. Американцы часто покупают полуфабрикаты, закуски и другую ненужную еду. Тогда как русские следят за здоровьем и редко позволяют себе такие вольности. Поэтому американцам стоит поучиться походу по магазинам у жителей России, подытожил иностранец.

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При этом как в США, так и в России часто используют микроволновые печи для разогревания пищи. Блогер Джейкоб ранее назвал преимущества российских электроприборов перед американскими.