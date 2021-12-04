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США пообещали помочь Украине в случае обострения ситуации на границе

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 12:39
Политика
США пообещали помочь Украине в случае обострения ситуации на границе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 4 декабря. Вашингтон готов оказать поддержку Киеву в случае эскалации ситуации на границе государства, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Соответствующее заявление Квин сделала во время встречи с главой МВД Украины Денисом Монастырским. По имеющейся информации, в ходе переговоров обсуждалась тема усиления взаимодействия Вашингтона и Киева в контексте возможного усиления напряженности на границе страны.

«Кристина Квин заверила о готовности США продолжать поддержку МВД Украины в случае обострения ситуации на границе Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле назвали обычной пропагандой сообщения западных СМИ о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. Там подчеркнули, что РФ ни на кого не собирается нападать.

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Все новости / Политика / США пообещали помочь Украине в случае обострения ситуации на границе
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