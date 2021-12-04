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Бузова пожаловалась на набранные в больнице лишние килограммы

Шоу-бизнес
Бузова пожаловалась на набранные в больнице лишние килограммы
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 4 декабря. Телеведущая Ольга Бузова поделилась подробностями пребывания в клинике во время лечения травмированной руки. Артистка призналась, что набрала в больнице несколько килограммов.

Новости о госпитализации Ольги Бузовой встревожили поклонников, однако артистка поспешила успокоить фанатов. Она призналась, что легла в больницу из-за травмы руки — ей предстоит интенсивное восстановление под присмотром врачей. Однако в больнице певице не удалось поддерживать привычный рацион: звезда призналась в Instagram, что набрала несколько килограммов .

«У нас тут новый сериал и новые лишние килограммы. Я поправилась на четыре кило. Это нормально?» — пожаловалась Бузова.

Бузова пожаловалась на набранные в больнице лишние килограммы
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Как оказалось, меню Бузовой состоит из котлет, риса и салата. Помимо отдыха, в расписание артистки также входят интенсивные тренировки для восстановления руки. Звезда проводит много времени в процедурных кабинетах, где выполняет специальные упражнения.

По словам телеведущей, она рассчитывает, что ее реабилитация уже скоро закончится. Тогда Бузова сможет вернуться к работе, ведь у нее нет времени болеть.

Госпитализация телеведущей произошла вскоре после успеха ее команды в белорусском телепроекте «Х-Фактор» — все подопечные звезды смогли перейти на новый уровень. Несмотря на проблемы со здоровьем, Бузова упомянула блогера Вадима Манукяна, из шоу которого она узнала о своем рекорде в музыкальной программе.

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здоровье бузова звезды
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