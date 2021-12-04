Пока в Карабахе звучат выстрелы, Баку и Ереван ведут кулуарный торг

На прошедшей неделе президент Азербайджана заявил, что Зангезурский коридор становится реальностью. Политических встреч, на которых обсуждались вопросы региональных коммуникаций, действительно было много — как в Москве на уровне вице-премьеров, так и в Швеции на уровне глав МИД. Однако на этом фоне в Карабахе снова убит мирный житель, а также звучат призывы убрать флаги с передовой Армении и Арцаха.

Оперативная обстановка

Несколько напряжена обстановка в зоне ответственности российских миротворцев, что было обусловлено как минимум двумя инцидентами.

Федеральное агентство новостей /

Один произошел 2 декабря в районе села Красный Базар, где азербайджанские войска эпизодически вели неприцельный огонь из стрелкового оружия в направлении позиций армии обороны Карабаха. Сообщается, что выстрелы были слышны в течение всего дня, а на армянские посты выдвигалась бронегруппа миротворцев на двух БТР.

Вполне возможно, что поводом для стрельбы стал инцидент, произошедший днем ранее под Шушей, где азербайджанская сторона потребовала убрать флаги Армении и Арцаха с армянских позиций. Такая договоренность якобы была достигнута на встрече в Сочи 26 ноября.

Другое происшествие случилось 3 декабря в Мартунинском районе. Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха сообщила, что в 13:00 пропал гражданин непризнанной республики. Чуть позднее Министерство обороны Азербайджана объявило, что некий армянин попытался разоружить азербайджанского военнослужащего и был нейтрализован. Как сообщили впоследствии армянские источники, убитым оказался житель села Чартар, который осуществлял выпас скота неподалеку.

СНБ Арцаха сообщила об убийстве азербайджанскими военнослужащими мирного жителя (ВИДЕО)https://t.co/Bz0RON80eA pic.twitter.com/SrqQyhSKq4 — Агентство АРКА (@arkanews) December 3, 2021

Последний случай снова вызвал полемику в армянском сообществе, которое потребовало от российского миротворческого контингента жестко отреагировать на действия азербайджанской стороны.

Отсутствие реакции со стороны командования миротворцев действительно оставляет пространство для суждений. Однако необходимо подчеркнуть — не раз официальные лица высказывали, что решение таких острых вопросов будет осуществляться путем закрытых переговоров, так как они довольно быстро становятся темами для политических спекуляций. Так что можно не сомневаться: расследование миротворцы проведут, а результаты сторонам будут предъявлены в частном порядке.

Касательно возможности превентивных действий российского контингента стоит напомнить, что в Карабахе всего два батальона личного состава миротворцев, что не позволяет на таком широком участке выставить посты везде, где соприкасаются армянские и азербайджанские войска. А значит, стороны сами в первую очередь должны захотеть поддерживать мир.

Федеральное агентство новостей /

На армяно-азербайджанской границе 30 ноября прошло сообщение о том, что Азербайджан отвел войска от села Ишханасар, недалеко от которого 16 ноября произошло боестолкновение. Сообщил об этом староста села, который впрочем, потом свои слова опроверг. Источники подтверждают, что изменений на их участке не было. Однако часть постов находится в труднодоступных местах, куда можно добраться только через армянские блокпосты. Если на них не был создан запас горючего и древесины, то на какое-то время они могли быть оставлены.

Зангезурский коридор становится реальностью

Соответствующее заявление 28 ноября сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Ашхабаде на полях саммита Организации экономического сотрудничества (ОИС — региональная организация, в состав входят Азербайджан, Турция, Иран, Пакистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан). Там же он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудил результаты переговоров в Сочи и согласовал планы дальнейших совместных действий. Позднее турецкий президент приоткрыл некоторые подробности сочинской встречи:

«Алиев сказал, что эта встреча прошла очень продуктивно. На ней был решен вопрос о железной дороге вдоль реки Аракс и о строительстве автомобильной трассы. Кроме этого, есть тема насчет автобана до Ыгдыра, это будет успешным шагом для решения проблемы Нахичевани, а также проезда через Армению — и люди смогут проезжать, и товары можно будет перевозить».

Подтверждается, что стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

president.az / Пресс-служба президента Азербайджана

Более детальные переговоры проведены на встрече вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева в Москве. По сообщениям армянских СМИ, работа разделена по двум основным направлениям: дороги-коммуникации-анклавы и делимитация армяно-азербайджанской государственной границы. Утверждается, что армянской стороне удалось снять с повестки турецко-азербайджанские претензии по поводу коридора. Кроме того, Баку пытается включить пункт об армяно-азербайджанской границе и Арцахе в документы, которые будут подписаны в ближайшее время.

#armenianbreakingnews

The trilateral working group co-chaired by the deputy PM/President of #Armenia/#Russia/#Azerbaijan took place today.

The working group was set up to unblock all economic and transport links in the region.

Deputy PM Grigoryan is in Moscow, until Friday. pic.twitter.com/O1J8BTZ7XK — ArmenianBreakingNews (@Armbreakingnews) December 1, 2021

В контексте двусторонних переговоров Баку и Еревана выделяется новость об увольнении Николом Пашиняном главы управления внешних связей аппарата правительства Грачья Ташчяна. СМИ утверждают, что он был одним из прямых переговорщиков и общался в WhatsАрp с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

#armenianbreakingnews

Pashinyan sacked the Head of the Foreign Relations Department Hrachya Tashchyan pic.twitter.com/Gjm2pFxgNZ — ArmenianBreakingNews (@Armbreakingnews) December 1, 2021

Подписание документов назревает. Неспроста в ночь на 3 декабря премьер-министр Армении провел встречу с депутатами от правящего «Гражданского договора», чтобы рассказать об итогах сочинских переговоров и обсудить вопросы безопасности.

Баку повышает статус энергетического транзитера

Важным прорывом саммита Организации экономического сотрудничества стало подписание трехстороннего соглашения о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном.

Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров топлива.

«Это исторический документ, он показывает, насколько глубоки азербайджано-иранские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это хорошая почва для трехстороннего сотрудничества. Подписанный документ важен и с точки зрения экономической и энергетической безопасности», — заявил Ильхам Алиев.

president.az / Пресс-служба президента Азербайджана

Ранее Туркменистан мог продавать свой газ только через Россию или в Китай. Теперь он сможет поставлять газ в Иран, у которого есть газотранспортная структура, связывающая его с Азербайджаном. А последний, в свою очередь, имеет возможности для поставки этого газа в Европу и превращает Баку в регионального транзитера. Также это позволит заполнить мощности «Южного газового коридора», который проходит через территорию Турции. Так что свой процент получит еще и Анкара.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря.

Подготовка к Брюсселю

Европейские политики готовятся принять 15 ноября лидеров Армении и Азербайджана.

Совершенно логично, что основная ответственность за подготовку визита возложена на специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Дипломат на неделе встретился как с Николом Пашиняном, так и с Ильхамом Алиевым.

Спецпредставитель передал премьер-министру Армении приветствия председателя Европейского совета Шарля Мишеля и подтвердил готовность ЕС продолжить усилия по укреплению связей с Ереваном.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Другой площадкой для обсуждения армяно-азербайджанской проблематики стало 28-е заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, которое прошло с 1 по 3 декабря в Стокгольме.

Здесь к процессу обсуждения ситуации в Закавказье смогли активно подключиться США, а также в полную силу был задействован формат Минской группы ОБСЕ.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты рассчитывают на работу с Россией по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку и призвал стороны «добиться прогресса по гуманитарным проблемам, включая вопросы военнопленных, разминирования, пропавших без вести лиц, расследования по предполагаемым нарушениям прав человека, нарушения международного гуманитарного права».

Стороны получили возможность во множестве форматов довести свои позиции, однако понятно, что ни одного значимого решения в Стокгольме принято быть не могло.

#OSCEMC2021։In meeting w/@HelgaSchmid_SG, @AraratMirzoyan underlined that situation in #NKconflict zone created thrgh use of force cannot be basis for resolving issue. Need for comprehensive & lasting settlement of conflict thrgh peaceful negotiations w/in OSCE MGCC was stressed. pic.twitter.com/t5VMeI5j0K — Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) December 3, 2021

Занятно, что в преддверии встречи в Брюсселе Евразийский банк развития опубликовал доклад под названием «Проект «Север-Юг» сделает Армению важным транзитным узлом».

В документе указывается, что реализация транспортного коридора «Север-Юг» и подключение Армении расширит выход Еревана на внешние рынки. Инициативу поддерживают Индия и Иран, а основная торговля будет идти через иранский порт Чабахар.

Анализ ситуации в Закавказье показывает, что Европа стремится к реализации проектов, ориентированных на Иран, в том время как Турция при незримой поддержке Великобритании строит мост через Каспийский регион в направлении Пакистана, где расположен порт-конкурент Чабахара — Карачи. Азербайджану и Армении в каждом из этих проектов отведена роль ключевых звеньев.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.