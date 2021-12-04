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Владивосток несколько дней стоит в девятибалльных пробках

Видео

Столица Дальнего Востока утопает в пробках уже пятый день подряд. Апокалипсис на дорогах случился после снегопада, который прошел 30 ноября.

Даже в выходной день трафик на дорогах составляет восемь баллов. Жители устали стоять в многочасовых пробках. У некоторых уже начинают сдавать нервы.

«Можно побыстрее! [Надоели, блин]», — нецензурно выражается и кричит один из водителей.

Снегопад оказался для властей очередной неожиданностью. По словам местного жителя, мэр города Константин Шестаков обещал изменить систему уборки. Однако автомобилисты не заметили результат работы коммунальных служб.

«К сожалению, пятый день подряд улицы не расчищены, машины выглядят вот так, все дворы — также. Девятибалльные пробки, в которых невозможно двигаться», — рассказывает мужчина на видео.

Чтобы выехать из дома, горожанам приходится выкапывать машины своими силами. А жители улицы Шошина и вовсе сами почистили муниципальную дорогу и проход к детскому садику. Очевидцы выложили фото с экскаватором и саркастически подметили «отличную» работу мэра.

«Состояние дворов отвратительное. Колея в районе 20 см. На нее садятся даже приличные внедорожники. Аварии на каждом углу. Безумно скользко, накат ужасный. Потому что абсолютно ничего не чистилось», — жалуется местный житель.

В итоге из администрации уволили двух чиновников. Должностей лишились руководитель и заместитель муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий». По мнению Константина Шестакова, именно они виноваты в отсутствии уборки снега.

От плохой работы коммунальных служб страдают и жители других городов. Например, автомобилисты более пяти часов стояли в пробке на юге Петербурга.

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снег пробки владивосток
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