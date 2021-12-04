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Политолог Гончаров заявил об отсутствии у Украины стратегии борьбы с бедностью

Политика
Политолог Гончаров заявил об отсутствии у Украины стратегии борьбы с бедностью
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 4 декабря. Власти Украины не имеют долгосрочной стратегии борьбы с бедностью, с колоссальным расслоением общества на богатых и нищих, считает политолог Александр Гончаров.

Как отметил директор Института развития экономики Украины, в 2022 году страна по-прежнему будет самой бедной в Европе. Фактически государство занимается самоустранением от исполнения социально значимых функций, а точнее — самоустранением в связи с отсутствием в закромах денег, считает политолог.

В результате плачевная экономическая ситуация обернется для Украины неприятными последствиями, считает он. Если и дальше украинцы будут жить от зарплаты до зарплаты, платежеспособный спрос будет падать все сильнее.

Политолог Гончаров заявил об отсутствии у Украины стратегии борьбы с бедностью
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«На Украине по оценкам экспертов не более 3% людей живут на уровне среднего класса европейских стран. Это очень и очень мало. Зато за чертой бедности находятся около 60% украинцев», — пишут эксперт.

Гончаров добавил, что инфляция продолжит расти, а среднегодовой курс доллара повысится.

«А если уже всем пофигу, что делают украинские власти, значит, народ на все крепко забил и мысленно давно не здесь», — резюмировал он.

Ранее обозреватель Артемий Руст заявил, что жадность Киева погубит украинскую металлургию. Так он прокомментировал решение России повысить пошлину на экспорт металлолома до 100 евро за тонну вместо 70 евро.

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украина бедность гончаров
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