Как живут беженцы на белорусско-польской границе: репортаж ФАН

Прибывшие к белорусско-польской границе выходцы с Ближнего Востока имеют право запросить убежище только в Польше, Латвии и Литве. Такое заявление еврокомиссара Маргаритиса Схинаса прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе. Слова чиновника вызвали недовольство среди мигрантов, которые ждут, что Варшава пропустит их на территорию Германии.

Корреспондент Международной редакции Федерального агентства новостей побывал внутри лагеря беженцев и узнал, в каких условиях и с какими надеждами живут его обитатели.

Полумеры

Европейский Союз (ЕС) принял экстренные меры для урегулирования миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Еврокомиссия разработала новые правила по предоставлению убежища тем, кто продолжает оставаться на приграничной территории.

«Сегодня мы показываем живое проявление нашей солидарности. Оно выражается в форме комплекса временных и исключительных мер, которые предоставят Латвии, Литве и Польше средства, необходимые для того, чтобы экстренно реагировать на чрезвычайные обстоятельства и действовать в условиях правовой определенности», — сказал вице-президент по продвижению европейского образа жизни комиссии ЕС Маргаритис Схинас.

Новость об этом выступлении еврокомиссара облетела весь лагерь беженцев за пару десятков минут. Озадаченные позицией европейцев люди подходили к журналистам, спрашивая, когда их пустят в Германию.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Этот вопрос волнует их с начала ноября — момента, когда обстановка на границе Белоруссии с Польшей только начала накаляться. Однако ответ для самих беженцев выглядит одновременно обнадеживающим и неутешительным.

Временное решение Брюсселя

Формально Евросоюз упростил для застрявших в Белоруссии людей процедуры, необходимые для легализации статуса. Первого декабря Европейская комиссия опубликовала решение совета «О временных чрезвычайных мерах в интересах Латвии, Литвы и Польши».

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Документ на 26 страницах расписывает новые правила, которые разрешат прибывшим с Ближнего Востока мигрантам попасть на территорию ЕС.

«Комплекс мер позволяет трем государствам-членам ЕС применить процедуры предоставления убежища на границе. Они включают в себя прием заявлений, а также обработку апелляций в случае отказа на предоставление статуса беженца», — говорится в сопроводительной записке к документу.

Евросоюз уделил особое внимание удовлетворению основных потребностей людей. Латвийским, литовским и польским властям предписано предоставить просителям временное убежище, адаптированное к погодным условиям.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Помимо этого, согласно документу, мигранты должны быть обеспечены питанием, водой, а также подходящей сезону одеждой. В случае возникновения трудностей гражданам должны оказывать помощь «при полном уважении человеческого достоинства».

Финансирование проекта предполагается «в рамках бюджета ЕС посредством существующих инструментов в области миграции, предоставления убежища и управления границами».

Уловка ЕС

На первый взгляд эти инициативы выглядят радужными, поскольку формально у мигрантов появилась возможность подать запрос на предоставление убежища в ЕС, не пересекая границу.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Подвох вскрылся, когда журналисты спросили одного из главных докладчиков, коим был Маргаритис Схинас, могут ли мигранты подать запрос на предоставление убежища в других странах Евросоюза. Еврокомиссар ответил отрицательно, при этом намекнув, что люди могут остаться в Белоруссии.

«Если беженцы не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут подать заявление на предоставление статуса в самой Белоруссии, поскольку эта страна также присоединилась к Женевской конвенции. Или же они могут уехать домой», — сказал еврочиновник.

В этом заявлении содержится главная уловка документа. Беженцы прибыли на границу с Польшей не для того, чтобы остаться в этой стране.

«Мы хотим попасть в Европейский союз, но нам нужно только в Германию», — говорит приехавший из Ирака обитатель лагеря беженцев Саллах Башир.

Как и сотни его соотечественников, мужчина помнит о призывах теперь уже исполняющей обязанности, а когда-то действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Несколько лет назад именно она открыла свою страну для потока беженцев.

Однако теперь Берлин не хочет видеть мигрантов. 10 ноября Меркель провела телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, попросив помочь в решении миграционного вопроса на белорусско-польской границе.

«Я просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики. Против этого нужно что-то сделать», — заявила и.о. канцлера Германии.

Меркель поблагодарила правительства Литвы, Латвии и Польши, заявив, что эти страны заботятся о защите внешних границ. Фактически официальный Берлин выразил признательность за то, что Варшава не пускает тех, кого сами же немцы и позвали к себе шесть лет назад.

Почему Германия больше не хочет видеть мигрантов

В августе 2015-го глава немецкого правительства выступила с воодушевляющей речью, торжественно объявив об открытии границ ФРГ для беженцев.

«Мы можем сделать это», — заявила тогда Меркель.

А уже 6 сентября газета Die Zeit рассказывала о том, что за выходные в один только Мюнхен прибыло почти 20 тысяч мигрантов. К концу 2015-го общее количество подавших заявление на предоставление убежища в Германии составило около полумиллиона человек.

Впрочем, уже спустя несколько месяцев позитивный настрой Берлина сменился настороженностью. Причиной тому стали вопросы безопасности — общество всколыхнуло нападение мигрантов на женщин на главном железнодорожном вокзале Кельна, а затем и другие аналогичные эпизоды при участии «гостей».

В обществе началась бурная дискуссия на тему поведения мигрантов. С 2016 года немецкие власти начали придерживаться более строгой политики предоставления убежища.

«Защита беженцев — это лишь временная мера», — заявлял представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Патрик Сенсбург.

А спустя несколько лет, к августу 2020 года, общество в Германии фактически разделилось на две неравные части. Около 60% граждан еще считали, что страна может справиться с мигрантами. В пику им 40% респондентов были уверены в обратном.

«Реалистичным и ответственным делом было бы придерживаться закона. Если бы люди получили отказ с самого начала, меньше отправлялись бы в путь», — говорил представитель крайне правой партии «Альтернатива Германии» Готфрид Курио.

Лагерь беженцев Брузги

Судя по всему, выходцы с Ближнего Востока ничего о внутриполитических баталиях в Германии не слышали. Они помнят лишь то, как «мама Меркель» пригласила их в 2015 году, пообещав кров всем, кто в нем нуждается.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Эта дружелюбность немецкого канцлера обернулась тем, что в начале ноября на белорусско-польской границе появилась группа мигрантов численностью более двух тысяч человек — преимущественно курдов. Они несколько раз пытались пересечь пункт польского погранперехода «Кузница», чтобы попасть на территорию ЕС, однако встретили сопротивление со стороны пограничников «принимающей» стороны. После этого мигранты разбили лагерь в лесу неподалеку от белорусского КПП «Брузги».

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

В течение нескольких недель они штурмовали польскую границу, в ответ Варшава усилила группировку силовиков. Пограничники применяли спецсредства и травили мигрантов собаками.

Особенности местного климата внесли свои коррективы в ситуацию. Температура на улице существенно снизилась, спать в лесу стало холодно. Неподготовленные к европейской осени беженцы (среди которых было много детей) начали массово болеть, поэтому белорусские власти предоставили им отапливаемое помещение.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

К утру 19 ноября лесной лагерь у КПП «Брузги» опустел. Большинство мигрантов поселили на территории транспортно-логистического центра. Теперь они живут в огромном ангаре, который раньше предназначался для хранения грузов. Беженцы здесь днюют и ночуют, укрывшись одеялами и спальниками.

Переход мигрантов на новое место обитания облегчил работу гуманитарных организаций. Они разбили армейские палатки возле забора, и теперь у прибывших с Ближнего Востока людей на завтрак чай с печеньем, а на обед каша.

«Вот шалопай. Уже второй раз подходит», — слышен оклик одного из волонтеров.

Эта реплика предназначена одному из живущих в лагере детей: получив положенную порцию, подросток встает в очередь снова и получает второй пай.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Но гуманитарщики смотрят на такие шалости с улыбкой. Питания хватает с лихвой: в резерве лежат несколько тонн продуктов, которые везут со всей Белоруссии.

Взрослые здесь активно занимаются бытом. Кто-то играет в настольные игры, а кто-то ждет своей очереди на помывку в полевой бане — обитателей лагеря в «Брузгах» водят туда группами. В ангаре находятся 1-1,5 тысячи человек, приходится соблюдать очередность, чтобы не было толчеи и давки.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Жизнь в ангаре идет своим чередом: в дальнем углу заливается слезами маленькая девочка, которую ловко стрижет парикмахер. Вокруг бегают дети, для которых пребывание здесь — лишь очередное приключение. Взрослые, уже привыкшие к постоянному вниманию СМИ, ведут степенные беседы и лишь изредка подходят к журналистам, чтобы поинтересоваться — есть ли еще надежда на то, что Германия примет мигрантов и пропустит ли их Польша через свою территорию.