Рост экспортной пошлины на лом черных металлов поможет России в борьбе на мировом рынке

Москва, 4 декабря. Правительство России с 1 января 2022 года повышает экспортную пошлину на лом черных металлов с 70 до 100 евро за тонну. Планы ограничить поставки металлолома возникли осенью и в РФ, и в Евросоюзе.

Российская бюрократия «оказалась расторопней», отметил колумнист Валерий Михайлов в статье для РИА Новости. Нет сомнений, что ЕС в ближайшее время поступит аналогичным образом, поскольку лом черных металлов становится все более востребованным и дефицитным сырьем. И за него на мировом рынке ведется активная борьба.

«Для начала, от лома на 95% и более, то есть практически полностью, зависит работа электросталеплавильных мощностей. Для информации: по данным ассоциации WorldSteel, в 2020 году доля электрометаллургии в Турции составила 69%, в Европе — 42%, в России — 32%, на Украине — 5,5%», — отметил эксперт, объясняя популярность металлолома.

Цена золота тем временем продолжает падать третью неделю подряд, сообщил портал Profinance.ru. Так, спотовая стоимость драгметалла снизилась на 0,2% — до 1766,03 доллара за унцию, следует из данных торгов. На привлекательность активов могло повлиять заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла.