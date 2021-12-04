Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 12:02
12:00
Видео
Японская пивоварня изготавливает саке из космических дрожжей
11:58
Происшествия
Фотографии с места аварийной посадки вертолета под Тюменью опубликовали в Сети
11:57
Политика
Политолог Гончаров заявил об отсутствии у Украины стратегии борьбы с бедностью
11:56
Общество
Политик Малинкович заявил, что во времена СССР снег в Петербурге убирали лучше
11:55
Происшествия
Украинец три дня прятал в диване тело убитого друга
11:54
Экономика
Рост экспортной пошлины на лом черных металлов поможет России в борьбе на мировом рынке
11:48
Шоу-бизнес
Падение актера Федотова в «Ледниковом периоде» вызвало споры среди членов жюри
11:48
Происшествия
Внедорожник талибов взорвался в столице Афганистана
11:47
Общество
В России зафиксировали 1215 летальных исходов от COVID-19 за сутки
11:45
Политика
Публицист Микульскис рассказал о крымском признании Александра Лукашенко
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рост экспортной пошлины на лом черных металлов поможет России в борьбе на мировом рынке

Экономика
Рост экспортной пошлины на лом черных металлов поможет России в борьбе на мировом рынке
pixabay.com

Москва, 4 декабря. Правительство России с 1 января 2022 года повышает экспортную пошлину на лом черных металлов с 70 до 100 евро за тонну. Планы ограничить поставки металлолома возникли осенью и в РФ, и в Евросоюзе.

Российская бюрократия «оказалась расторопней», отметил колумнист Валерий Михайлов в статье для РИА Новости. Нет сомнений, что ЕС в ближайшее время поступит аналогичным образом, поскольку лом черных металлов становится все более востребованным и дефицитным сырьем. И за него на мировом рынке ведется активная борьба.

«Для начала, от лома на 95% и более, то есть практически полностью, зависит работа электросталеплавильных мощностей. Для информации: по данным ассоциации WorldSteel, в 2020 году доля электрометаллургии в Турции составила 69%, в Европе — 42%, в России — 32%, на Украине — 5,5%», — отметил эксперт, объясняя популярность металлолома.

Цена золота тем временем продолжает падать третью неделю подряд, сообщил портал Profinance.ru. Так, спотовая стоимость драгметалла снизилась на 0,2% — до 1766,03 доллара за унцию, следует из данных торгов. На привлекательность активов могло повлиять заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Рост экспортной пошлины на лом черных металлов поможет России в борьбе на мировом рынке
правительство рф пошлины металлолом экспортная пошлина черный металл
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать