Падение актера Федотова в «Ледниковом периоде» вызвало споры среди членов жюри

Москва, 4 декабря. Звезда фильма «Серебряные коньки» Федор Федотов рухнул на лед во время выступления в шоу «Ледниковый период». Члены жюри неоднозначно отреагировали на финал номера.

Актер Федор Федотов и фигуристка Татьяна Волосожар представили новое выступление в очередном эпизоде шоу «Ледниковый период». Пара вышла на лед под песню «Секунду назад» группы «Ночные снайперы» и показали романтичный танец. Финал выступления вышел неожиданным — актер промчался перед фигуристкой и упал на лед лицом вниз. Волосожар поспешила подыграть своему партнеру и также обрушилась на лед вслед за Федотовым.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Выступление вызвало неоднозначную реакцию членов жюри. Фигурист Александр Жулин признался, что не понял финального падения в выступлении дуэта.

«Федор катается лучше меня. Потрясающий номер, поддержки замечательные, финал мне абсолютно непонятен, но он прекрасен. Мне кажется, его машиной сбило», — отметил судья проекта.

Ведущий Алексей Ягудин также прокомментировал номер. Фигурист был убежден, что падение Федотова и Волосожар не было задумано изначально.

«Концовка немножко поменялась. Было запланировано одно, ну собственно как и жизнь — одну секунду у тебя все замечательно, а в следующую секунду может произойти все что угодно», — отметил ведущий.

Несмотря на неоднозначный финал, Федотов и Волосожар получили максимальные 12 баллов за выступление и оказались в лидерах турнирной таблицы.

Ранее Федотов поделился впечатлениями от участия в шоу «Ледниковый период». Артист признался, что выход на лед в проекте Первого канала стал для него испытанием.