Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 12:01
12:00
Видео
Японская пивоварня изготавливает саке из космических дрожжей
11:58
Происшествия
Фотографии с места аварийной посадки вертолета под Тюменью опубликовали в Сети
11:57
Политика
Политолог Гончаров заявил об отсутствии у Украины стратегии борьбы с бедностью
11:56
Общество
Политик Малинкович заявил, что во времена СССР снег в Петербурге убирали лучше
11:55
Происшествия
Украинец три дня прятал в диване тело убитого друга
11:54
Экономика
Рост экспортной пошлины на лом черных металлов поможет России в борьбе на мировом рынке
11:48
Шоу-бизнес
Падение актера Федотова в «Ледниковом периоде» вызвало споры среди членов жюри
11:48
Происшествия
Внедорожник талибов взорвался в столице Афганистана
11:47
Общество
В России зафиксировали 1215 летальных исходов от COVID-19 за сутки
11:45
Политика
Публицист Микульскис рассказал о крымском признании Александра Лукашенко
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Падение актера Федотова в «Ледниковом периоде» вызвало споры среди членов жюри

Шоу-бизнес
Падение актера Федотова в «Ледниковом периоде» вызвало споры среди членов жюри
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 4 декабря. Звезда фильма «Серебряные коньки» Федор Федотов рухнул на лед во время выступления в шоу «Ледниковый период». Члены жюри неоднозначно отреагировали на финал номера.

Актер Федор Федотов и фигуристка Татьяна Волосожар представили новое выступление в очередном эпизоде шоу «Ледниковый период». Пара вышла на лед под песню «Секунду назад» группы «Ночные снайперы» и показали романтичный танец. Финал выступления вышел неожиданным — актер промчался перед фигуристкой и упал на лед лицом вниз. Волосожар поспешила подыграть своему партнеру и также обрушилась на лед вслед за Федотовым.

Падение актера Федотова в «Ледниковом периоде» вызвало споры среди членов жюри
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Выступление вызвало неоднозначную реакцию членов жюри. Фигурист Александр Жулин признался, что не понял финального падения в выступлении дуэта.

«Федор катается лучше меня. Потрясающий номер, поддержки замечательные, финал мне абсолютно непонятен, но он прекрасен. Мне кажется, его машиной сбило», — отметил судья проекта.

Ведущий Алексей Ягудин также прокомментировал номер. Фигурист был убежден, что падение Федотова и Волосожар не было задумано изначально.

«Концовка немножко поменялась. Было запланировано одно, ну собственно как и жизнь — одну секунду у тебя все замечательно, а в следующую секунду может произойти все что угодно», — отметил ведущий.

Несмотря на неоднозначный финал, Федотов и Волосожар получили максимальные 12 баллов за выступление и оказались в лидерах турнирной таблицы.

Ранее Федотов поделился впечатлениями от участия в шоу «Ледниковый период». Артист признался, что выход на лед в проекте Первого канала стал для него испытанием.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Падение актера Федотова в «Ледниковом периоде» вызвало споры среди членов жюри
ледниковый период федотов волосожар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать