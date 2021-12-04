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Экс-тренер сборной России Черчесов может возглавить бельгийский «Антверпен»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 11:36
Спорт
Экс-тренер сборной России Черчесов может возглавить бельгийский «Антверпен»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Антверпен, 4 декабря. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может занять пост наставника бельгийского клуба «Антверпен».

Руководство «Антверпена» заинтересовано в назначении Станислава Черчесова, который летом этого года покинул пост главного тренера российской национальной сборной. Соответствующую информацию представили журналисты «Спорт-Экспресс». По данным издания, бельгийский клуб готов предложить контракт 58-летнему специалисту с зарплатой 1,2 миллиона евро в год после того, как уволит Бриана Приске.

Черчесов информацию об интересе к нему со стороны «Антверпена» пока не комментировал. После 16 туров клуб из одноименного города занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Ранее актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил против введения паспортов для болельщиков (Fan ID) в чемпионате России по футболу. Своим мнением о возможном внедрении документа он поделился в ходе пленарного заседания Госдумы.

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футбол бельгия черчесов назначение антверпен
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