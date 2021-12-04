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NetEasе: появление ВКС РФ на «заднем дворе» США вызвало странную реакцию Пентагона

Армия
NetEasе: появление ВКС РФ на «заднем дворе» США вызвало странную реакцию Пентагона
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 4 декабря. Американские военные очень странно отреагировали на недавние маневры стратегических бомбардировщиков ВКС РФ у границ США, считают аналитики из Китая.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что Россия решила дать решительный ответ на провокации американских военных у своих границ. Москва очень долго закрывала глаза на дерзкие выходки своих оппонентов, но ее терпение иссякло. Несколько дней назад ВКС РФ подняли в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, отправив их к водам Берингова моря вблизи границ США, передает «ПолитРоссия».

Неожиданная реакция Пентагона на маневры российских самолетов у берегов Аляски вызвала вопросы у китайцев. По словам экспертов, Вашингтон ничего не сделал для того, чтобы прогнать русских со своего «заднего двора». Не исключено, что американские военные были застигнуты врасплох, поэтому попросту не успели поднять свои истребители на перехват.

«Чего мировое сообщество никак не ожидало, так это реакции Пентагона. После того как самолеты РФ приблизились к территории США, американские военные не предприняли никаких ответных действий», — говорится в статье.

NetEasе: появление ВКС РФ на «заднем дворе» США вызвало странную реакцию Пентагона
function.mil.ru /

Отмечается, что контратака России оказалась действительно эффективной, а США пережили оглушительный провал. Пентагон оказался не готов к таким решительным действиям со стороны оппонента.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ фиксирует растущую активность стратегической авиации ВВС США у границ государства. Известно, что российские ВС в настоящее время находятся в высокой степени боевой готовности и укрепляют оборону в Арктическом регионе, передает RT.

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сша вкс рф перехват истребители ту-95
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